O preço médio das apólices de seguro dos veículos mais vendidos do Brasil apresentou leve queda em agosto. Para os homens, a média ficou em R$2.055,16, retração de 13% em relação a julho. Entre as mulheres, o valor médio foi de R$2.459,32, redução de 15% no mesmo período.

Os dados são de um novo levantamento ‘Top 10’ realizado pela Minuto Seguros , uma empresa da Creditas e maior corretora digital independente do Brasil. A análise considera as onze capitais brasileiras com maior representatividade no mercado automotivo, com base no ranking da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que lista os dez modelos mais vendidos em julho.

O mercado de seguros automotivos segue apresentando variações importantes mês a mês, refletindo tanto o comportamento do consumidor quanto fatores externos que impactam os cálculos das seguradoras. “Depois dos aumentos expressivos em julho, agosto mostrou um movimento de retração nos preços. Esse comportamento é comum no setor, pois fatores como sazonalidade, roubo e furto, além da variação no perfil de procura por determinados modelos, influenciam diretamente o cálculo das seguradoras. É um sinal de que acompanhar as oscilações mensais continua sendo fundamental para que o consumidor encontre as melhores condições”, explica Michel Tanam, Gerente da Minuto Seguros.

Para os homens, os preços médios das apólices recuaram em todas as capitais, com destaque para Belo Horizonte, onde o valor chegou passou de R$ 2,326.58 em julho para R$ 1.860,62 em agosto (-15%), e para o Distrito Federal, que registrou média de R$ 2,165.35 em julho e passou para R$ 1.857,53 em agosto (-12%). Em outras regiões, as reduções também foram expressivas, como em Santa Catarina, onde o valor médio passou de R$ 2,075.68 para R$ 1.797,06, no Rio Grande do Sul (R$ 2.005,92), Goiânia (R$ 1.926,79) e Espírito Santo (R$ 1.876,38), todas com queda de 11%.

Já entre as mulheres, a redução foi observada na maioria das capitais, com exceção do Paraná, com valor médio de R$2.813.24 (+5%) e Minas Gerais com R$2.954.38 (+7%).

Maiores variações por modelo

Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut.: Entre os homens, a apólice média recuou de R$ 2.388,01 em julho para R$ 1.926,51 em agosto, uma queda média de 19,32%, puxada por estados como Pernambuco (-28,89%), Rio Grande do Sul (-25,30%), Goiás (-24,21%) e Distrito Federal (-23,77%). Para mulheres, o valor médio diminuiu de R$ 2.794,72 para R$ 2.320,57, um recuo médio de 17,04%, com destaque para o Rio de Janeiro (-42,16%), Pernambuco (-25,93%) e Rio Grande do Sul (-13,29%).



Novo Onix Hatch 1.0 12V Flex 5 Portas Manual 4P: Para o perfil masculino, a apólice média passou de R$ 1,761.50 em julho para R$ 1,857.33 em agosto, um aumento de 5%, com as maiores baixas registradas em São Paulo (-16,92%), Pernambuco (-14,26%) e Minas Gerais (-9,04%). Já para as mulheres, o valor médio diminuiu de R$ 2.818,36 para R$ 2.049,49, representando um recuo médio de 27,21%, impulsionado por quedas expressivas no Rio de Janeiro (-43,21%), Rio Grande do Sul (-33,56%), Goiás (-31,03%) e São Paulo (-27,49%).



T-Cross Comfortline 1.0 12V TSI Flex Aut 5 Portas 4P: Para o perfil masculino, a apólice média do T-Cross Comfortline teve uma redução de R$ 2.584,64 em julho para R$ 2.256,61 em agosto, uma queda média de 12,69%, com as maiores baixas registradas no Rio de Janeiro (-20,85%), Pernambuco (-20,75%) e Goiás (-12,65%). Já para as mulheres, o valor médio diminuiu de R$ 2.831,14 para R$ 2.724,50, um recuo médio de 3,76%, impulsionado por quedas em Pernambuco (-13,79%) e Goiás (-12,54%), mas com um aumento notável no Distrito Federal (+13,43%).



Creta Action 1.6 16V Flex Aut. 4P: Para o perfil masculino, a apólice média do Creta Action recuou de R$ 2.477,20 em julho para R$ 1.978,65 em agosto, uma queda média de 20,12%, com as maiores baixas registradas no Rio Grande do Sul (-26,33%), Rio de Janeiro (-25,10%), Espírito Santo (-23,70%) e Goiás (-22,24%). Para mulheres, o valor médio diminuiu de R$ 2.741,20 para R$ 2.581,49, um recuo médio de 5,82%, impulsionado por quedas significativas no Rio Grande do Sul (-28,81%), Santa Catarina (-14,89%) e Goiás (-10,65%).

As cotações foram realizadas considerando os capitais São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA), com participação das seguradoras Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich. Os perfis analisados foram de homens e mulheres de 35 anos, casados, e os valores mencionados no texto correspondem sempre à menor cotação encontrada entre os perfis avaliados junto às seguradoras.