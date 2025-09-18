Azul Seguros estreia no mercado de motos com novo produto

A Azul Seguros acaba de estrear no mercado de motocicletas com o Azul Moto, seu primeiro seguro voltado exclusivamente para o universo das duas rodas. Desenvolvido para democratizar o acesso ao seguro, o produto prioriza praticidade, preço acessível e coberturas adequadas às necessidades do dia a dia dos motociclistas.

O seguro atende motos de baixa, média e alta cilindrada, cobrindo colisão total e parcial, incêndio, roubo, furto e Responsabilidade Civil Facultativa (RCF). A indenização varia entre 70% e 80% da Tabela Fipe, permitindo maior controle sobre o risco e ampliando o acesso ao seguro para um público que até então tinha opções limitadas no mercado.

O produto também se destaca pelo modelo operacional: o atendimento é feito exclusivamente em oficinas da Rede Referenciada da Azul e utiliza apenas Peças Novas de Reposição — componentes homologados, com garantia e padrão de qualidade, que contribuem para maior eficiência e custo-benefício nos reparos.

Com esse lançamento, a Azul expande seu portfólio e passa a atuar também em uma frente que vem crescido. Segundo a Abraciclo ((Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares)), a frota nacional de motocicletas cresceu 42% entre 2015 e 2024, totalizando 35 milhões de veículos em circulação, o que evidencia o potencial do segmento no Brasil.

“O Azul Moto nasce com o objetivo de tornar o seguro de moto uma realidade viável para muito mais pessoas. Sabemos que os motociclistas enfrentam desafios para proteger seu bem, seja pelo custo ou pela complexidade das ofertas existentes. Criamos um produto acessível, objetivo e que atende à essência da Azul: promover inclusão securitária com soluções que funcionam na prática, sempre ao lado dos corretores, que são fundamentais para levar essa proteção a quem mais precisa.”, afirma Jaime Soares, diretor de seguro Auto da Porto Seguro.