Conec 2025: Tokio Marine prepara maior presença no evento

Seguradora oficial do Conec 2025, a ser realizado de 25 a 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, a Tokio Marine terá a maior participação de sua história no evento. Com ativações especiais e a participação do piloto e embaixador da marca, Felipe Massa, na noite de abertura, a Companhia contará com três espaços para relacionamento e interação com os participantes, onde destacará sua expertise em Produtos, Serviços e Atendimento.

“O Corretor, como nosso único canal de distribuição, é fundamental para a Tokio Marine. Dessa forma, sempre aguardamos a realização do Conec com grande expectativa pela grandiosidade do evento e pela oportunidade de reafirmamos a importância desse profissional para a disseminação da cultura de seguros e, consequentemente, o crescimento de nossa indústria”, afirma o Diretor Comercial Varejo e Vida, Marcos Kobayashi, que vai recepcionar os congressistas, nos três dias, junto com seus 8 Diretores Regionais.

No estande principal, os executivos da Tokio Marine, entre os quais estarão também os Diretores Estatutários, vão recepcionar Corretores e Assessorias a fim de estreitar o relacionamento e reforçar as novidades sobre Produtos, Serviços e Campanhas. O outro espaço da Seguradora será destinado à Tokio Marine Assistência (TMA) e o terceiro vai contar com um karaokê do Tokio Marine Hall, em um reforço do compromisso da Companhia com a cultura e a música brasileira,

“O Conec é sempre um momento muito importante, de reencontro com bons amigos, além de ser uma oportunidade para reforçamos que a Tokio Marine é Especialista em Corretor. Seguimos dispostos a contribuir para construção de um futuro sustentável para o setor no Brasil”, finaliza Kobayashi.

Na noite de abertura do Conec, o piloto Felipe Massa, embaixador da marca, estará no estande da Tokio Marine para tirar fotos com os Corretores, a partir das 22h.

Painéis

Além dos espaços de relacionamento com os Parceiros de Negócios, a Tokio Marine também integrará a programação oficial do Conec 2025, reforçando a relevância do papel dos Corretores e das Assessorias no fomento à Cultura do Seguro no Brasil.

O presidente José Adalberto Ferrara participará do Painel “Transformação Digital no Mercado de Seguros” no dia 26, às 11h. Ainda no mesmo dia, às 17h, a Diretora de Riscos Financeiros, Carol Ayub, conduzirá painel exclusivo da Tokio Marine sobre Seguro Garantia. Por fim, o Diretor Executivo de Produtos Massificados, Marcelo Goldman, é um dos convidados do painel “Novos Caminhos do Seguro de Automóvel”, no sábado, 27, às 15h30.