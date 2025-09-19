Conec 2025: Zurich apresenta campanha e ações para corretores

A Zurich Seguros marcará presença no Conec 2025 com uma série de iniciativas voltadas ao fortalecimento da relação com os corretores e à expansão da sua estratégia regional. Um dos destaques será o lançamento da nova fase da campanha institucional de marca “Zurich. A nova geração de seguros”, que posiciona a companhia como referência em soluções alinhadas à evolução do mercado e aos novos perfis de consumo. O evento acontece de 25 a 27 de setembro, no Centro de Convenções Distrito Anhembi, em São Paulo (SP).

A campanha é voltada principalmente às linhas pessoais, como automóvel, residencial, celular, vida e previdência, destacando diferenciais como sustentabilidade, inovação, simplicidade e clareza nas coberturas. A proposta é mostrar como os produtos da Zurich acompanham as necessidades atuais dos clientes, combinando tecnologia e impacto positivo.

Para o diretor executivo de Distribuição, Márcio Benevides, o Conec é uma oportunidade valiosa para reforçar o compromisso da Zurich com seus principais parceiros de negócios, os corretores. “Desde 2022, seguimos firmes em nossa estratégia de expansão regional, buscando estreitar o relacionamento e ampliar a base de corretores ativos com qualidade. Parte deste esforço também visa aumentar o conhecimento da marca Zurich junto ao cliente final, o que contribui para a oferta na ponta e permite que o corretor encontre um público mais familiarizado com a importância do seguro”, afirma Benevides.

Além das ações nacionais de mídia, a campanha contará com veiculações específicas em praças onde a Zurich intensificou sua atuação comercial, alinhando marketing e distribuição.

Com um estande especialmente preparado para o evento, a Zurich terá uma presença marcante no Conec 2025. O espaço será dedicado à troca de ideias com corretores, apresentação de produtos e compartilhamento de conteúdo relevante para o dia a dia da corretagem. Haverá ativações interativas e foco na escuta ativa dos profissionais que atuam na linha de frente do mercado segurador.

Reforçando seu atual posicionamento de marca no esporte, a Zurich seguirá investindo nesse universo como ferramenta de conexão com a sociedade. Em 2025, a companhia continuará apoiando modalidades como tênis, flag football e skate, usadas também em projetos de impacto social, como incentivo à prática esportiva por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

“A Zurich seguirá firme em seu propósito de criar juntos um futuro melhor, com produtos que acompanham as mudanças no mundo e projetos que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas, apostando no protagonismo do corretor e na conexão com os clientes para ampliar a proteção securitária no país”, conclui Márcio Benevides.