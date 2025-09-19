Ultima atualização 19 de setembro

Banestes Seguros lança proteção financeira para empresas

Banestes Seguros lança Seguro Prestamista PJ para proteger empresas contra imprevistos

As empresas capixabas já podem contar com uma nova ferramenta de proteção financeira: o Seguro Prestamista Pessoa Jurídica da Banestes Seguros. Desenvolvido para oferecer mais segurança ao ambiente corporativo, o produto garante a quitação ou amortização de dívidas e compromissos financeiros em caso de eventos inesperados que afetem os sócios ou administradores, com limite de capital segurado de até R$ 500 mil.

O lançamento chega em um momento importante para o mercado, que sofre com a guerra comercial entre países, ao oferecer uma solução estratégica para a continuidade dos negócios. A contratação do seguro pode ser feita em qualquer agência Banestes. “Sabemos que a saúde financeira de uma empresa está diretamente ligada à segurança de seus sócios e administradores. Com o Seguro Prestamista PJ, as empresas podem ter a tranquilidade de que seus compromissos serão honrados, mesmo diante de imprevistos graves”, afirmou o diretor-presidente da Banestes Seguros, Carlos Rafael.

O Seguro Prestamista Pessoa Jurídica da Banestes Seguros oferece coberturas que se adaptam às necessidades do mercado. No caso de morte, garante a indenização em caso de falecimento do sócio/administrador por causas naturais ou acidentais, limitado ao saldo da dívida e à participação societária do segurado.

A opção de cobertura por invalidez permanente total por acidente vem inclusa com a principal, que é a de morte. Isso assegura o pagamento ao credor em caso de perda funcional definitiva e total de um membro ou órgão, resultante de acidente pessoal coberto.

O beneficiário do seguro é sempre o credor, que receberá a indenização para quitação ou amortização do saldo devedor do compromisso financeiro. É importante ressaltar que parcelas em atraso, juros e multas decorrentes de inadimplência podem ser incorporados ao capital segurado para fins de indenização, oferecendo uma camada extra de proteção.

A elegibilidade para o seguro inclui sócios/administradores da empresa estipulante que constem no contrato social há, pelo menos, seis meses antes da ocorrência do evento coberto. A vigência e aceitação do seguro estão detalhadas na apólice, proposta de adesão e certificado, e a aceitação está sujeita à análise de risco da Banestes Seguros.

Não há resgate ou devolução de prêmios pagos, exceto em casos específicos previstos nas Condições Gerais. A Banestes Seguros terá até 30 dias para regularizar o sinistro e efetuar o pagamento da indenização, após a entrega de toda a documentação necessária.

