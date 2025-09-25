A Icatu Seguros é uma das patrocinadoras da 20ª edição do Conec, promovido pelo Sincor-SP. O evento acontece entre os dias 25 e 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e reúne milhares de profissionais para debater tendências, inovação e o futuro do mercado segurador.

Como parte de sua programação, a Icatu Seguros promoverá o painel “Do algoritmo à emoção: dados, IA e hiperpersonalização na nova era da experiência em seguros”, que será realizado no dia 26 de setembro, às 17h. A conversa reunirá executivos da companhia para discutir como dados, tecnologia e inteligência artificial aceleram a competitividade no setor e, ao mesmo tempo, abrem espaço para experiências mais humanas e personalizadas. O painel contará com a participação de Luciano Antoniolo, Superintendente de Transformação Digital, e Humberto Sardenberg, Superintendente de Experiência Digital, com mediação de Cinthia Kato, Diretora de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

“Na Icatu Seguros, acreditamos que inovar vai além da adoção de novas tecnologias – é repensar processos, criar soluções e unir diferentes ferramentas, como a Inteligência Artificial, com o olhar humano. Para nós, a tecnologia não substitui a relação humana, mas a potencializa e, sem dúvida, a transformação no setor só é possível aliada à sensibilidade e atuação consultiva dos corretores. No Conec, queremos mostrar como essa convergência pode ser aliada na criação de experiências cada vez mais relevantes e humanas”, afirma Luciano Antoniolo, Superintendente de Transformação Digital da Icatu Seguros.

Além do painel, a Icatu Seguros apresentará em seu estande uma ativação interativa com a Assistente Virtual Icatu (A.V.I), solução desenvolvida com modelos avançados de automação e inteligência artificial que apoia corretores e aprimora a jornada do cliente.

“Vivemos uma transformação sem precedentes no mercado de seguros, em que tecnologia e dados se tornam essenciais para ganhar eficiência. Os clientes, cada vez mais, demandam um atendimento único e personalizado – e é o corretor quem tem a sensibilidade necessária para compreender em profundidade suas necessidades. Quando apoiado pelas ferramentas certas, ele consegue transformar essa relação em uma experiência verdadeiramente diferenciada”, reforça Humberto Sardenberg, Superintendente de Experiência Digital da Icatu Seguros.