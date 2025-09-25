A Klimber, insurtech que atua na ampliação do acesso a seguros na América Latina, anunciou que a MetLife, uma das maiores seguradoras globais, adquiriu 20% de participação na companhia. A operação consolida a presença da insurtech no mercado de seguros digitais da região.

Com tecnologia própria, a Klimber permite que parceiros dos setores bancário, varejo, fintech e e-commerce integrem e distribuam produtos de seguros de forma ágil e em escala.

“O investimento reflete a estratégia New Frontier da MetLife em ação: apoiar a inovação, impulsionar o crescimento e democratizar o acesso ao seguro na América Latina”, afirmou Naomi Johnson, diretora de Transformação de Negócios e Inovação da MetLife América Latina.

“Fundamos a Klimber com a missão de tornar o seguro simples e acessível por meio do uso de dados e inteligência artificial”, disse Julián Bersano, CEO e fundador da insurtech. Segundo ele, a empresa já administra cerca de US$ 300 milhões em prêmios e atende a mais de 13,9 milhões de pessoas na região.

Com um portfólio de parcerias e planos de expansão, Klimber e MetLife pretendem fortalecer a distribuição de seguros em mercados de baixa penetração, contribuindo para a redução da lacuna de proteção na América Latina.