Insegurança financeira ameaça saúde mental

A insegurança financeira é uma realidade que afeta muitos brasileiros, e suas consequências vão além do aspecto econômico. Segundo a 17ª Pesquisa Observatório Febraban, 39% dos entrevistados estão endividados, e entre eles, 77% afirmam que essa situação impacta diretamente sua saúde mental.

“O impacto da instabilidade financeira sobre as emoções é evidente. Uma das formas de mitigar essa insegurança é por meio do planejamento, ajustando necessidades e possibilidades de acordo com a renda familiar, sem deixar de considerar produtos que protejam o patrimônio e a capacidade de geração de renda, como o seguro de vida individual”, declara José Luiz Florippes, diretor de vendas da Omint Seguros.

O seguro de vida é uma solução voltada à proteção do patrimônio e da renda. Em situações como doenças graves, cirurgias ou acidentes que resultem em invalidez, o beneficiário conta com suporte financeiro conforme as condições da apólice. “Quando falamos em saúde financeira, não estamos tratando apenas de números, mas da tranquilidade de saber que, diante de um imprevisto, haverá respaldo para proteger a renda e a família. O seguro de vida atua exatamente nesse ponto: reduz o medo do que pode acontecer amanhã, especialmente em uma realidade de planejamento apertado e forte impacto emocional causado pelas finanças no dia a dia”, explica o executivo.

Nesse contexto, é essencial enxergar o seguro como uma medida preventiva. “Ele deve ser considerado uma estratégia financeira, e não apenas associado a situações extremas”, enfatiza o Florippes.

Embora não seja classificado como investimento, o seguro de vida oferece uma vantagem estratégica: a alavancagem financeira. A partir do pagamento da primeira parcela, o valor integral contratado já está disponível ao beneficiário em caso de eventos previstos na apólice. “Essa eficiência financeira é justamente o que proporciona tranquilidade. O seguro de vida deve ser visto como um ativo de proteção patrimonial, capaz de compensar perdas em momentos críticos”, conclui o diretor de vendas da Omint Seguros.