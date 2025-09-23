Conec 2025: Grupo HDI confirma presença na 20ª edição

O Grupo HDI, estará na 20ª edição do Congresso de Corretores de Seguros (CONEC), que acontece entre os dias 25 e 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Com o tema “SinergIA digital: o futuro inteligente do corretor de seguros”, o evento colocará em pauta como a transformação digital, impulsionada pela Inteligência Artificial (IA), está moldando os rumos da profissão e fortalecendo a conexão entre seguradoras, parceiros e sociedade.

Com um estande tecnológico e sustentável, em que todos os materiais utilizados serão reaproveitados ou descartados de forma sustentável, minimizando o impacto ambiental, o Grupo HDI reunirá suas marcas HDI, Yelum e Aliro em um único ambiente, integrando soluções e experiências que reforçam a força da companhia. Para isso, o estande contará com ativações interativas, incluindo demonstrações com robôs, distribuição de brindes especiais e uma ação de sorvete, já tradicional em todos os congressos.

Além disso, durante os três dias, o time completo da companhia estará presente para receber corretores e parceiros, incluindo o CEO, Eduardo Dal Ri; o vice-presidente Comercial, Marcos Machini; o recém nomeado vice-presidente de Assistência, André Truzzi, responsável pela Fácil Assist, junto como toda a diretoria comercial do Grupo, garantindo atenção e diálogo direto com o público.

O Grupo HDI também terá participação na programação oficial do Conec. No dia 26 de setembro, às 11h, Eduardo Dal Ri estará no painel “Transformação Digital na Corretagem de Seguros” e, ao longo do evento, a companhia apresentará duas trilhas temáticas.

Ainda na sexta-feira, às 14h, o vice-presidente de Auto do Grupo HDI, Rafael Ramalho, abordará a trilha “Yelum, HDI e Aliro – Um portfólio completo em Seguro Auto”. Já no sábado, 27 de setembro, às 15h30, o vice-presidente de Vida e Ramos Elementares da companhia, Igor Di Beo, conduzirá a sessão “Yelum Seguradora e HDI Seguros – Seguro de Vida no Brasil: desafios, oportunidades e estratégias para a expansão”.