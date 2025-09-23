Via Gold Seguros celebra 18 anos em Porto Alegre

No dia 17 de setembro Porto Alegre foi palco para a celebração de 18 anos de trajetória da Via Gold Seguros. Reunindo transportadores, corretores e seguradoras, o momento foi de reconhecimento ao mercado. A data coincidiu também com o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga, reforçando o vínculo da empresa com o setor de transporte.

O evento contou com patrocínio de Angel.Lira Gerenciamento de Risco, Wagner Reguladora de Sinistros Ltda e Eco Responder Emergência Química Ambiental, além do apoio do Sincor/RS. Estiveram presentes clientes transportadores, corretores de seguros e representantes de seguradoras parceiras.

Durante a confraternização, o superintendente da Sucursal Sul da Angel.Lira Gerenciamento de Risco, Fábio Lorensi, destacou a importância da data e da parceria com a Via Gold: “Hoje é uma data muito especial! É 17 de setembro, Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. E hoje estamos aqui reunidos com muitos atores e atrizes deste cenário do transporte. Seguradoras, corretores de seguros, transportadores, embarcadores, pessoas que trabalham neste mercado tão próspero que toca o nosso país. Mas essa noite é especial, meus amigos, em razão de um amigo e parceiro que completa 18 anos de dedicação ao transporte rodoviário, através do seguro de transporte”.

O sócio-diretor da Via Gold, Laudimir Todeschini, também agradeceu pela presença dos parceiros. “Em especial gostaria de agradecer ao patrão velho lá do céu, que sempre nos proporciona estes momentos maravilhosos na nossa carreira, que graças a Ele, até hoje é de sucesso. Agradecer meus queridos amigos corretores de seguro que estão aqui presentes, vindos até de Minas Gerais, clientes, representantes das seguradoras e entidades do setor, celebrando ao nosso lado estes 18 anos de carreira. Quero agradecer também minha esposa e filhos, pois com certeza sem essa família maravilhosa não teríamos chegado em lugar nenhum. São 18 anos de muito trabalho, muito esforço, e nós estamos aqui.

Fábio Lorensi reforçou a relevância da Via Gold no mercado e a parceria construída ao longo de décadas. “Primeiro é uma honra muito grande poder participar junto desta celebração e fazer uma homenagem para essa empresa que completa 18 anos no mercado de transporte. A Via Gold é um dos principais players deste segmento, e sem dúvida, uns dos grandes atores do nosso cenário do transporte rodoviário, figurando como uma assessoria, como um corretor de seguros na parte das representadas. Toda a área securitária, junto aos transportadores e nós do gerenciamento de risco”, destacou o superintendente.

Lorensi também recordou a longa parceria entre a Angel.Lira e a empresa. “Essa parceria já existe, há quase 25 anos, quando o Laudimir atuava de forma independente no setor. Foi ele quem nos apresentou o primeiro parceiro no Rio Grande do Sul, abrindo as portas para a empresa que é de Chapecó, Santa Catarina, aqui no estado. Sempre com muita ética e transparência”.

O vínculo na área pessoal também se mostra forte, quando Fábio fala da gratidão que tem pela família Todeschini. “Eu vi os meninos crescerem, começarem a trabalhar, e hoje despontarem, representando o seguro brasileiro em Portugal, representando em vários lugares do mundo como potências da área do seguro de transporte rodoviário. Isso me faz sentir parte da trajetória deles, pois com certeza eu sou. Tenho convicção disso. É uma amizade e uma parceria de muitos anos,” finalizou.