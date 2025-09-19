Susep apresenta evolução do setor supervisionado até julho

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou a edição mais recente do Boletim Susep, com informações sobre o desempenho do setor supervisionado até julho de 2025.

De janeiro a julho, as receitas do setor somaram R$ 247,45 bilhões, valor 0,98% menor, em termos nominais, que o obtido no mesmo período em 2024, que foi de R$ 249,91 bilhões.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios totalizaram R$ 154,02 bilhões no período, representando um aumento nominal de 9,30% em relação ao mesmo período do ano passado.

Nos sete primeiros meses de 2025, os seguros de danos e pessoas (excluindo o VGBL) registraram receitas de R$ 126,80 bilhões, alta nominal de 7,54% em relação a 2024. Entre os seguros de danos, o seguro de automóveis manteve a maior participação, com 42% do total, apresentando crescimento nominal de 5,92% e real de 0,69%. Já nos seguros de pessoas, o seguro de vida destacou-se, com expansão de 10,83% em termos nominais e 5,35% em termos reais na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de julho, que pode ser acessado no site da Susep. Para consultar os dados da Autarquia de forma mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.