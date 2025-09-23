APÓLICE #312 – O encontro do conhecimento

EXCLUSIVO – Chegamos a mais uma edição do Congresso dos Corretores de Seguros de São Paulo, o Conec 2025. O evento, que há muito tempo deixou de ser regional, reúne profissionais do Brasil inteiro para interagir, trocar experiências, fazer contatos e conhecer as novidades das companhias de seguros e fornecedores dos mais diversos serviços.

Se o tema central do evento é o Futuro Inteligente do Corretor de Seguros, com muita ênfase para a aplicação da Inteligência Artificial aos processos mecanizados, ainda é o relacionamento que torna o evento especial e memorável.

É justamente neste relacionamento que jogamos luz, para que os nossos leitores possam rememorar a importância do atendimento próximo ao consumidor para que o mercado consiga crescer e dobrar de tamanho até 2030. Para contribuir com esta missão, novos players, novos produtos e serviços surgem para complementar a atuação dos profissionais, ampliando as possibilidades de atender as necessidades dos clientes.

O mundo está diferente e cabe a cada um buscar a atualização necessária para manter a sua relevância em um ambiente cada vez mais digital e, paradoxalmente, mais distante. Quem descobrir a fórmula da aproximação na medida certa sairá na frente.

Boa leitura!