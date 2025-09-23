Umma Seguros anuncia Marcelo Elias como novo CEO

A Umma, corretora referência em soluções corporativas de seguros, anuncia a chegada de Marcelo Elias como seu novo CEO a partir de outubro de 2025. O executivo sucede Nicholas Weiser, que passa a atuar como conselheiro da companhia e seguirá novos planos pessoais.

Com mais de 35 anos de experiência no setor, Marcelo Elias construiu uma carreira sólida em posições de liderança no mercado, e chega para dar sequencia aos planos de crescimento da corretora.

“Estamos muito felizes em receber o Marcelo na Umma. Sua experiência, visão estratégica e liderança fortalecem nosso propósito de crescer com consistência e entregar ainda mais valor para nossos clientes”, afirma Eduardo Azem, sócio-fundador da Umma.

A companhia aproveita também para agradecer a contribuição de Nicholas Weiser, que liderou a Umma em um período de transformação executiva e fortalecimento institucional. Seu papel seguirá essencial agora como conselheiro, apoiando a empresa em suas próximas etapas de crescimento.