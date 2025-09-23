Conec 2025: Mapfre leva novidades em transformação digital

A Mapfre estará presente na 20ª edição do Conec, congresso que é o maior encontro de corretores de seguros do país e será realizado entre os dias 25 e 27 de setembro, em São Paulo. Para a companhia, a participação por mais um ano tem caráter estratégico. Além de reforçar a proximidade com a rede de corretores, pilar fundamental do modelo de negócios da seguradora no país, a programação destaca os avanços da companhia em sua jornada de transformação digital e no desenvolvimento de soluções voltadas às novas demandas do mercado.

O CEO da Mapfre no Brasil, Felipe Nascimento, participará do painel ‘Transformação Digital no Mercado de Seguros’ no dia 26, às 11h. Ainda no mesmo dia, às 15h30, os diretores executivos, Karine Brandão e Luiz Padial, apresentarão iniciativas recentes da seguradora voltadas ao fortalecimento da operação no país. Entre os pontos em destaque estão novas ferramentas digitais que simplificam a jornada do corretor, o novo programa de relacionamento “MAPFRE + Corretor’, que amplia as oportunidades de crescimento desses profissionais e os produtos foco da companhia, na área de pessoas, rural, automóvel, massificados, entre outros.

Na avaliação de Felipe Nascimento, a presença da companhia no congresso traduz a visão de que a inovação precisa caminhar lado a lado com o fortalecimento do corretor. “O crescimento sustentável do setor de seguros depende do corretor como elo de confiança com o consumidor. Em um mercado em constante transformação, nossa capacidade de adaptação e inovação é o que nos permite apoiar esses profissionais e mantermos relevância no setor”, afirma.

Para Karine Brandão, a agenda do congresso será uma oportunidade de detalhar como a seguradora vem ampliando sua atuação para facilitar a rotina dos parceiros. “Estamos diante de um mercado em que a digitalização redefine modelos de negócio, mas o corretor permanece insubstituível na relação de confiança com o cliente. Nossa estratégia é reforçar essa parceria com ferramentas que aumentem a eficiência e produtos que ampliem as oportunidades de atuação”, explica.

Já Luiz Padial destaca o papel do portfólio da companhia como alavanca para o crescimento do canal de distribuição. “Temos buscado desenvolver produtos que dialoguem diretamente com as necessidades do mercado, sejam eles no segmento de pessoas, no agro ou em linhas massificadas. A ideia é ampliar as oportunidades de atuação do corretor, reforçando a sua relevância em um setor que continua a se transformar rapidamente”, afirma.

No estande montado para o Conec 2025, a seguradora aposta em uma combinação de relacionamento e experiência de marca para reforçar a proximidade com os corretores. O espaço será um ponto de encontro para parceiros de negócios, com programação que inclui a exposição da taça oficial da CONMEBOL Libertadores, sorteios de bolas oficiais, ativações interativas e a presença de um jogador lenda da competição continental.

Outra atração será uma edição especial do podcast ‘Estúdio MAPFRE’, conduzido diretamente do estande da seguradora e apresentado pelo ator Cássio Reis. Durante os dias de congresso, ele receberá corretores parceiros da MAPFRE de diferentes regiões do Brasil para discutir tendências e abordar desafios do setor. O conteúdo será exibido ao vivo nos canais digitais da Mapfre, levando as discussões além do espaço físico do evento.