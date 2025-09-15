Os ambulatórios do The Town, assinados pela Porto Saúde e operados pela equipe da Torre Emergências Médicas, realizaram 786 atendimentos no primeiro final de semana do festival, garantindo suporte rápido e seguro em casos de urgência, emergência e cuidados básicos.

Ao todo, foram sete postos médicos espalhados pelo Autódromo de Interlagos, funcionando das 10h às 3h, cada um equipado com leito de UTI, além de 17 ambulâncias, equipes médicas e de enfermagem preparadas para acolher e tratar situações como desidratação, mal-estar, pequenas lesões e até casos ortopédicos. A equipe de apoio da Porto também circula por toda a Cidade da Música, pronta para auxiliar o público sempre que necessário.

Segundo Adriano Radin, endocrinologista do Time Médico Porto Saúde, alguns cuidados simples fazem diferença para aproveitar os próximos dias de The Town com mais tranquilidade:

Hidrate-se constantemente: A maioria dos atendimentos em grandes eventos está relacionada à desidratação. Beba água ao longo do dia, mesmo sem sede. No The Town, é permitida a entrada de garrafas plásticas sem tampa, e o festival conta com bebedouros espalhados pelo espaço.

Faça refeições leves e regulares: Evite ficar muitas horas sem comer. Prefira lanches rápidos, frutas e refeições balanceadas. Isso mantém a energia e ajuda a prevenir o mal-estar.

Proteja-se do sol e do calor: O uso de protetor solar é indispensável, mesmo em dias nublados. Bonés e chapéus ajudam a evitar insolação e queimaduras.

Respeite seus limites físicos: O festival é longo e exige disposição. Faça pausas, procure sombra quando necessário e não hesite em buscar atendimento caso sinta tontura, cansaço extremo ou dor.

Escolha roupas e calçados adequados: Calçados confortáveis são essenciais para evitar quedas, torções e bolhas. Roupas leves facilitam a circulação e o bem-estar durante horas em pé.

Atenção ao consumo de álcool: O excesso de bebidas alcoólicas potencializa riscos de desidratação, quedas e até desmaios. Evite o consumo elevado e intercale sempre o consumo de álcool com água.

Além do apoio aos ambulatórios, a Porto também marcou presença no The Town em diferentes frentes. A Porto Seguro disponibilizou lockers, garantindo praticidade e segurança para o público, enquanto a Porto Serviço contou com uma Central de Serviços, ponto de apoio para tirar dúvidas, receber orientações e garantir suporte rápido e atencioso.