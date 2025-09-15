Simone Ramos, diretora de Portos & Logística da Lockton, participará da COP30 que ocorrerá em novembro de 2025. A executiva acompanhará os debates sobre mudanças climáticas e seus efeitos na infraestrutura e no setor empresarial.

Reconhecida por sua atuação em riscos portuários, logísticos, ferrovias e seguros, Simone é mestre em Estudos Marítimos pela Escola de Guerra Naval (Marinha do Brasil), diretora voluntária da Sou Segura e integrante da Wista. Sua trajetória combina experiência executiva e produção acadêmica, com foco em resiliência climática, gerenciamento de riscos e sustentabilidade.

“Estar na COP30 em Belém será uma oportunidade de aproximar as discussões globais sobre clima dos desafios de portos, logística, ferrovias e seguros no Brasil. A agenda climática impacta diretamente a infraestrutura e exige novas soluções de mitigação de riscos e de transferência para o mercado segurador”, afirma a executiva.

Durante o evento, Simone Ramos acompanhará painéis sobre adaptação climática, financiamento de obras sustentáveis e transição energética, trazendo reflexões para o mercado brasileiro.

Ela também participará da Casa do Seguro, iniciativa inédita da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) que estreia na COP30 com um espaço de 1,6 mil m², localizado próximo ao centro oficial do evento. O local será dedicado a debates, reuniões executivas, produção de conteúdo e atividades culturais, reforçando a presença do setor segurador nas discussões sobre mudanças climáticas.

Com sua participação, Simone busca conectar a agenda climática global aos desafios do setor portuário, logístico e de seguros, ampliando o diálogo entre infraestrutura crítica, sustentabilidade e o papel do mercado segurador na adaptação às mudanças climáticas.