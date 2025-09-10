Viajar sem seguro custa caro, aponta levantamento

O Affinity Seguro Viagem produziu um levantamento exclusivo sobre os custos de atendimentos médicos em destinos internacionais, reforçando a importância de contratar um seguro viagem antes de embarcar. Os dados revelam que situações comuns de saúde podem gerar despesas inesperadas e de alto valor, capazes de comprometer todo o orçamento de uma viagem.

De acordo com o estudo, uma cirurgia de apendicite em Miami pode ultrapassar US$ 50 mil. Já uma torção de tornozelo em Bangkok custa, em média, US$ 2.100, enquanto o tratamento para uma infecção urinária em Londres pode chegar a US$ 430. Até mesmo ocorrências consideradas simples, como dor de cabeça ou febre em Barcelona, podem custar US$ 35, e um caso de gastroenterite em Bogotá pode sair por US$ 80.

O levantamento mostra que, independentemente do destino, os gastos médicos no exterior tendem a ser altos e podem surpreender os viajantes. Por isso, o seguro viagem torna-se um aliado fundamental para garantir tranquilidade e segurança durante o período fora do país.

“Esses números comprovam que um imprevisto de saúde pode representar não apenas um contratempo, mas um grande impacto financeiro. Nosso papel é assegurar que o viajante tenha acesso ao atendimento adequado, sem precisar se preocupar com custos altíssimos. O seguro viagem é um investimento em segurança, tranquilidade e cuidado”, afirma Marilberto França, CEO do Affinity Seguro Viagem.



Custos de atendimento médico em diferentes destinos (preços médios):

