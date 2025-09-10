Ultima atualização 10 de setembro

Viajar sem seguro custa caro, aponta levantamento

Viajar sem seguro pode custar caro: levantamento do Affinity Seguro Viagem mostra preços de atendimentos médicos no exterior

O Affinity Seguro Viagem produziu um levantamento exclusivo sobre os custos de atendimentos médicos em destinos internacionais, reforçando a importância de contratar um seguro viagem antes de embarcar. Os dados revelam que situações comuns de saúde podem gerar despesas inesperadas e de alto valor, capazes de comprometer todo o orçamento de uma viagem.

De acordo com o estudo, uma cirurgia de apendicite em Miami pode ultrapassar US$ 50 mil. Já uma torção de tornozelo em Bangkok custa, em média, US$ 2.100, enquanto o tratamento para uma infecção urinária em Londres pode chegar a US$ 430. Até mesmo ocorrências consideradas simples, como dor de cabeça ou febre em Barcelona, podem custar US$ 35, e um caso de gastroenterite em Bogotá pode sair por US$ 80.

O levantamento mostra que, independentemente do destino, os gastos médicos no exterior tendem a ser altos e podem surpreender os viajantes. Por isso, o seguro viagem torna-se um aliado fundamental para garantir tranquilidade e segurança durante o período fora do país. 

“Esses números comprovam que um imprevisto de saúde pode representar não apenas um contratempo, mas um grande impacto financeiro. Nosso papel é assegurar que o viajante tenha acesso ao atendimento adequado, sem precisar se preocupar com custos altíssimos. O seguro viagem é um investimento em segurança, tranquilidade e cuidado”, afirma Marilberto França, CEO do Affinity Seguro Viagem.

Custos de atendimento médico em diferentes destinos (preços médios):

LocalApendiciteDor de cabeçaou febreGastro-
enterite		Infecção urináriaTorção de tornozelo
BangkokUS$ 13.500US$ 420US$ 420US$ 350US$ 2.100
BarcelonaUS$ 4.000US$ 35US$ 40US$ 40US$ 600
BogotáUS$ 5.000US$ 50US$ 80US$ 80US$ 900
Buenos AiresUS$ 6.000US$ 130US$ 130US$ 130US$ 1.100
Cidade do MéxicoUS$ 3.500US$ 70US$ 120US$ 120US$ 1.500
CuscoUS$ 3.500US$ 70US$ 120US$ 120US$ 1.500
LondresUS$ 6.500US$ 380US$ 430US$ 430US$ 1.500
MadriUS$ 4.000US$ 45US$ 50US$ 50US$ 600
MiamiUS$ 50.000US$ 200US$ 250US$ 250US$ 5.500
MilãoUS$ 5.000US$ 200US$ 200US$ 200US$ 1.200

