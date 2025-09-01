Marcelo Labuto é nomeado novo presidente da Brasilseg

A Brasilseg, uma empresa BB Seguros, anuncia Marcelo Labuto como seu novo presidente. Com 33 anos de trajetória no setor financeiro, Labuto tem ampla experiência em gestão estratégica e passagem consolidada por importantes instituições do mercado.

Labuto já foi presidente do Banco do Brasil, no final de 2018, e traz consigo a experiência em diversos cargos no conglomerado, como Diretor de Governança de Entidades Ligadas; de Empréstimos e Financiamentos; de Seguros, Previdência e Capitalização; foi Vice-Presidente de Negócios de Varejo, além de já ter atuado como Diretor-Presidente da BB Seguros (BB Seguridade Participações S/A).

Natural de Belo Horizonte (MG), é formado em Administração e Finanças pela UFRJ. Fora do conglomerado BB, atuou como Diretor Executivo de Varejo no Santander, CEO do Grupo Pernambucanas e da Pefisa (fintech e braço financeiro do grupo), além de integrar conselhos de administração em empresas dos setores financeiro, de seguridade, serviços e mineração.

Labuto sucede a Amauri Vasconcelos, que esteve à frente da Brasilseg entre 2023 e 2025.

A Brasilseg é a seguradora do grupo BB Seguros e atua nos ramos Rural, Pessoas (Vida e Prestamista), Massificados (Residencial, Empresarial e outros) e Habitacional. Encerrou 2024 com 17,86% do mercado nos ramos em que atua, sendo a líder nacional. Em 2024, a companhia registrou lucro líquido de R$4,4 bilhões, contribuindo de maneira relevante para o resultado da holding BB Seguros. No ano passado, obteve uma expansão expressiva nos produtos rurais, ramo em que é líder, alcançando 63,8% do mercado do agronegócio. Atualmente, conta com aproximadamente 2 mil colaboradores, distribuídos entre São Paulo (capital) e Franca (SP), onde está localizada sua Central de Relacionamento e Negócios. A companhia possui especialistas em seguros atuando em todo o território nacional.