Tokio Marine fatura R$ 7 bi no primeiro semestre de 2025

A Tokio Marine Seguradora encerrou o primeiro semestre de 2025 com um crescimento de 9,0% em faturamento (Prêmios Emitidos), em comparação ao mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e junho, o faturamento da Companhia atingiu a expressiva marca de R$ 7 bilhões e, deste volume, as indenizações devolvidas à sociedade chegaram a R$ 3,8 bilhões. Já o Índice Combinado ficou em 89,8%, reforçando a boa performance da empresa.

O resultado reflete o empenho e a dedicação dos mais de 2,4 mil Colaboradores da Companhia, além da sólida relação construída com uma rede de mais de 45 mil Corretores em todo o Brasil, fundamentais para o desempenho sustentável e consistente da Tokio Marine no mercado de seguros. “Estamos muito orgulhosos dos resultados conquistados no primeiro semestre de 2025, que refletem nosso compromisso de longo prazo com o Brasil, onde atuamos há 66 anos com a missão de oferecer soluções de excelência que protejam a Vida e o Patrimônio de Pessoas e Empresas”, declara Daniel Dibe, Diretor Executivo de Administração e Finanças da Tokio Marine.

Na Diretoria de Produtos Massificados, a carteira de Automóvel segue em posição de destaque. A Companhia se consolidou como a terceira maior Seguradora do País em um semestre marcado por grande competitividade nesse mercado. De janeiro a junho, a Tokio Marine registrou um crescimento de 7,9% em faturamento.

Outro destaque da Diretoria foi o Seguro Condomínio, com um crescimento de 57,5%, seguido do Seguro Fiança Locatícia, cujo aumento em relação ao mesmo período do ano passado foi de 36,1%. Já o Seguro Residencial teve um aumento de 12,5% da produção no primeiro semestre. Na Carteira de Pessoas Individual, o crescimento da Tokio Marine foi de 14,8% em comparação ao primeiro semestre de 2024, com destaque para os produtos Viagem, Vida Individual e Funeral+, que registraram evolução de 41,6%, 14,0% e 22,6% respectivamente.

Já entre os destaques da Diretoria de Produtos PJ, a Companhia consolidou sua posição como a segunda maior do mercado nesse segmento, apoiada em um portfólio robusto de soluções personalizadas em Seguros Patrimoniais, Transportes, Garantia e Responsabilidade Civil, entre outros. Durante o período, os produtos que apresentaram crescimento relevante em Prêmios Emitidos, quando comparados com o desempenho da Companhia no mesmo período do ano anterior, foram: Transporte Nacional e Internacional, com 117,7% e 27,2% respectivamente; Riscos de Engenharia, 50,0%; Garantia, 31,0% (considerando Garantia Setor Público); E&O, 17,1%; e Riscos Nomeados e Operacionais, 10,3%.

Além dos resultados operacionais significativos, o primeiro semestre de 2025 também foi marcado pelo anúncio da Tokio Marine como uma das Seguradoras empoderadoras da Casa do Seguro, iniciativa da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30) em Belém, em novembro. A ação tem como objetivo reunir Seguradoras, governo e sociedade para debater soluções climáticas e mostrar como o setor de seguros pode ajudar a enfrentar desastres ambientais no Brasil e no mundo.

“Por meio do plano estratégico Tokio Transforma, que orienta as nossas ações até 2026, seguimos firmes no desenvolvimento de um mercado segurador pautado por Excelência em Serviços; Crescimento Sustentável; Produtividade e Eficiência; Inovação e Tecnologia; Trabalho em Equipe e ESG (Environmental, Social e Governance)”, finaliza Daniel Dibe.