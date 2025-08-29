Tatiene Rokkaku é a nova Superintendente Executiva de Produtos Vida da Brasilseg, empresa da BB Seguros. A executiva será responsável por liderar áreas-chave da seguradora, como subscrição de riscos em Seguros de Pessoas, desenvolvimento de produtos Vida e Prestamista e a Plataforma de Negócios.

Sua atuação terá papel estratégico no planejamento e na execução das iniciativas da Diretoria Técnica, com foco em inovação, transformação digital e aprimoramento da experiência do cliente. Com uma sólida trajetória de 27 anos no Banco do Brasil, Tatiene reúne ampla experiência nos segmentos de Seguridade, Meios de Pagamento e Private Banking.

Na área de Seguridade, foi responsável pela estruturação do segmento de Atacado, criando soluções voltadas a Grandes Riscos e ao público Corporate, Private e Governo.

“Chego à Brasilseg com o propósito de contribuir para o fortalecimento dos produtos Vida, a partir de uma escuta atenta às demandas do mercado e da integração entre áreas. Acredito que o desenvolvimento de soluções em seguros passa, cada vez mais, por uma visão sistêmica, que alie profundidade técnica, agilidade e sensibilidade para entender as transformações em curso”, diz a executiva.