Seguros Unimed apoia criação de reserva na Caatinga baiana

A Caatinga baiana está prestes a ganhar uma nova área protegida: uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), cujo processo de criação já foi protocolado na SEMA e aguarda publicação oficial. A iniciativa marca um passo importante na preservação da arara-azul-de-lear, espécie emblemática e ameaçada que sobrevoa os céus da ecorregião do Raso da Catarina com sua cor azul, de rara beleza.

Com 243 hectares — equivalente a mais de 2.430.000 (dois milhões, quatrocentos e trinta mil) metros quadrados de vegetação nativa eternamente protegidos — a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Arara-azul-de-lear será criada no município de Canudos (BA), com o apoio da Fundação Biodiversitas e Seguros Unimed, braço segurador financeiro do Sistema Unimed. A nova unidade de conservação protegerá mais de 190 espécies da avifauna e diversas outras de fauna e flora, contribuindo significativamente para a preservação da biodiversidade única do Bioma Caatinga — um dos ecossistemas mais ricos e ameaçados do país.

A iniciativa ganhou ainda mais relevância com o VII Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que contou com a participação do presidente da Seguros Unimed, e presidente do Conselho da Fundação Biodiversitas, Helton Freitas, na abertura. O evento, ocorrido nos dias 22 e 23 de julho, em Belo Horizonte, reforçou o papel estratégico das RPPNs na conservação ambiental e destacou o compromisso da seguradora com a proteção da biodiversidade e o enfrentamento das mudanças climáticas.

“A preservação da Caatinga é fundamental diante dos efeitos das mudanças climáticas. Apoiar a criação desta nova reserva que, além de proteger uma espécie em perigo, também ajuda a conter a degradação ambiental e a manter condições mais seguras para as comunidades locais, está totalmente conectado com o nosso propósito de cuidar de pessoas e promover uma vida melhor à população”, explica Freitas.

Para a Seguros Unimed, investir na conservação também é uma forma de antecipar e mitigar riscos sistêmicos associados às emergências climáticas, como secas prolongadas, perda de biodiversidade e colapsos ambientais que impactam diretamente a saúde, a agricultura, a economia e a infraestrutura.

“Cuidar da natureza amplia o compromisso com a proteção da vida em todas as suas dimensões e reafirma a importância de promover melhores condições para os povos e comunidades que vivem no entorno dessas áreas, um princípio importante do cooperativismo, modelo de negócios do qual fazemos parte”, afirma o executivo.

A Seguros Unimed reafirma diariamente seu compromisso com práticas de ESG (ambiental, social e governança), alcançando o nível Ouro do Selo ESG Unimed. O projeto Biodiversitas, que viu o número de araras-azuis crescer de 69 para mais de 2 mil aves desde quando a seguradora assumiu esse compromisso com a conservação da espécie, está entre as causas apoiadas de destaque.

Fundada em 1998, a Biodiversitas foi pioneira na publicação das primeiras listas de espécies ameaçadas no Brasil e no mapeamento de áreas prioritárias para conservação nos biomas Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. A organização também teve papel fundamental para que as Reservas Particulares do Patrimônio Natural fossem integradas ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e apoiou a criação das primeiras reservas reconhecidas no país.

Hoje, com o apoio de parceiros como os Institutos Água Boa e Ynamata, a Biodiversitas contabiliza mais de 100 RPPNs reconhecidas em todo o território nacional. A instituição mantém quatro reservas próprias, entre elas a Estação Biológica de Canudos, dedicada à proteção da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari) na Caatinga, além de outras unidades na Mata Atlântica para a proteção de espécies como o entufado-baiano (Merulaxis stresemanni), o muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) e o cágado-do-Paraíba (Mesoclemmys hogei).