Roubo e furto de veículos leves crescem 15,3% no Brasil

O Brasil registrou um aumento de 15,3% nos roubos e furtos de veículos leves, no primeiro semestre de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, segundo o Grupo Tracker, empresa de rastreamento e monitoramento de veículos.

Os desmanches continuam sendo o principal motor desse tipo de crime, segundo o gerente de Comando e Monitoramento do Grupo Tracker, Vitor Corrêa. “O mercado paralelo de peças impulsiona os roubos e furtos. Veículos com mais de cinco anos são os principais alvos, porque as peças começam a se desgastar e surge a necessidade de manutenção e reposição”, explica Corrêa.

Nesse cenário, os carros populares lideram o ranking de ocorrências. “Quanto mais veículos de um modelo circulando, maior a demanda por peças e, consequentemente, maior o interesse dos criminosos”, completa o gerente.

Os criminosos furtam ou roubam os bens e rapidamente os encaminham para desmanches ilegais, onde são desmontados e vendidos em partes. “A população precisa estar atenta: comprar peças sem nota fiscal ou sem procedência legal incentiva diretamente o aumento dos crimes”, alerta Corrêa.

Para reduzir o risco de roubo ou furto de veículos leves, o especialista recomenda, “Evitar estacionar em locais com baixa iluminação e movimento reduzido; instalar alarmes, bloqueadores e rastreadores; e sempre optar por peças legalizadas e com nota fiscal, evitando incentivar o mercado ilegal”, conclui