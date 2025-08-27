Pier e Nomad firmam parceria para seguro celular internacional

A Pier , seguradora com o objetivo de mudar a relação dos brasileiros com os seguros, acaba de lançar uma nova solução em parceria com a Nomad , fintech brasileira. A partir de agora, o seguro celular da Pier conta também com cobertura internacional, que pode ser contratada diretamente no app da Nomad, através da seção do Shop que oferece diversos benefícios para clientes Nomad.

“Essa parceria é um passo importante na nossa estratégia de crescimento e expansão da base de membros. Estar ao lado da Nomad, que compartilha nossa visão sobre o uso da tecnologia para simplificar a vida do cliente, reforça nosso posicionamento como uma seguradora inovadora e nos conecta a um público que valoriza autonomia e praticidade. A cobertura internacional também traz ainda mais conveniência para os consumidores”, afirma Camila Kataguiri, Co-CEO da Pier, que com seis anos de mercado já superou R$ 150 milhões em receita anual e R$ 200 milhões em reembolsos.

Dentre os benefícios para os clientes está a oferta de uma solução de proteção para celulares de forma simples e integrada, ideal para quem viaja, vive conectado e busca facilidade no dia a dia. “Nosso objetivo é expandir o ecossistema de soluções oferecidas por ambas as marcas. Os clientes buscam experiências cada vez mais eficientes, personalizadas e integradas e a Pier chega para atender a essa demanda com um seguro já bastante desejado pela nossa base. Com o uso de tecnologia para uma jornada de contratação simples, alta aprovação dos usuários e reembolso rápido, essa parceria fortalece e amplia nossa proposta de valor” destaca Andrea Mattei, diretor de Shop&Travel da Nomad

A parceria com a Nomad reforça a estratégia de crescimento da Pier, que seguirá investindo em tecnologia para gerar ainda mais valor aos clientes. Para o seguro celular, por exemplo, o reembolso em caso de sinistro pode ser feito em até 1 segundo, com uso de Inteligência Artificial. O processo garante a segurança do recebimento do valor.

Este piloto é apenas o começo de uma colaboração estratégica que visa expandir o portfólio de benefícios para os clientes Nomad e Pier. Os próximos passos incluem aprimorar a jornada de contratação do seguro diretamente no app da Nomad e exploração de novos benefícios que reforcem a sinergia entre as duas empresas e o compromisso de simplificar a vida de seus clientes.

“Estamos apenas no começo do que pode se tornar uma jornada de inovação conjunta, trazendo soluções digitais cada vez mais integradas e acessíveis, que atendam às necessidades do consumidor moderno. Essa parceria reforça nosso compromisso em simplificar o acesso a seguros e ampliar o ecossistema de serviços que entregamos, sempre com solidez, confiabilidade e acessibilidade”, finaliza Camila Kataguiri, Co-CEO da Pier.