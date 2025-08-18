O terceiro episódio do programa História de Valor, veiculado na TV Planos Seguros, recebeu o sócio do Grupo Segna, Fabio Izoton. Apresentado por Sonia Marra, a presidente do CVG-RJ, recebe convidados que possam inspirar outras pessoas através do seu relato de vida, carreira, sonhos, propósitos e espiritualidade.

Durante a entrevista, Izoton enfatizou que a importância do corretor de seguros se revela em momentos críticos. Ele compartilhou histórias reais de clientes, provando que o trabalho vai além da simples transação comercial. A capacidade de oferecer suporte humano, orientação e soluções em situações difíceis é o que realmente diferencia o profissional e constrói a fidelidade do cliente.

“Sempre falo que o corretor aparece quando o problema aparece. Quando não há contratempo, o cliente nem tem noção do nosso propósito. O atendimento humanizado é essencial. Tenho o caso de uma gerente de RH, que, cada vez que ela vai trabalhar em uma empresa, ela nos convida a atender. Essa profissional atua em São Paulo. Já tivemos caso com ela, de ficar em coma, e precisar atender à família dela naquele momento. A empresa precisou de suporte, porque era ela que resolvia esses casos, e a gente assumiu essa demanda. São vínculos que criamos para uma vida inteira”, afirmou.

Em seguida, Sonia Marra acrescentou que o mais importante ao ter esses relatos é que fica bem nítida a importância do corretor de seguros. São nessas ocasiões em que as pessoas mais precisam, que se consegue fazer a diferença.

Completando 30 anos de experiência no mercado de seguros em agosto, o entrevistado compartilhou como o cuidado com as pessoas transforma relações profissionais em laços de confiança para a vida toda. O empresário iniciou sua jornada na área antes mesmo de atingir a maioridade, revelou a paixão pelas atividades profissionais, a influência familiar e a importância do foco nas pessoas.

Fabio Izoton reforçou que o sucesso financeiro é uma consequência de um trabalho bem executado, com foco no ser humano. “Trate os clientes como se fossem seus próprios familiares”, aconselhou, reforçando a disciplina e o comprometimento como chaves para o sucesso”.