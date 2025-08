Observatório Rural da FGV pede desbloqueio do PSR

O Observatório do Seguro Rural do Centro de Estudos de Agronegócios (FGV Agro) enviou, nesta semana, ofícios ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e a importantes entidades representativas do agronegócio brasileiro, solicitando apoio para a recomposição do orçamento do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).

Com bloqueio de R$ 445 milhões — o equivalente a 42% da verba anual prevista — o PSR enfrenta desafios para atender produtores rurais em momento crítico da safra de verão, período de maior demanda por seguro agrícola. A recente redução do contingenciamento fiscal federal abre espaço para o desbloqueio integral dos recursos, essencial para garantir a continuidade dessa política pública estratégica.

O PSR é fundamental para a mitigação de riscos climáticos no campo e para a sustentabilidade econômica do setor agropecuário. Alterações no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) intensificaram a procura pelo seguro rural subvencionado, aumentando a necessidade de recursos.

Desde 2021, a área segurada no Brasil caiu cerca de 50%. Para restaurar a cobertura anterior de 14 milhões de hectares, estima-se a necessidade de pelo menos R$ 2,1 bilhões em orçamento.

O Observatório do Seguro Rural do FGV Agro ressalta seu compromisso técnico para apoiar o debate com dados e estudos e a importância da articulação entre governo e setor privado para assegurar previsibilidade e eficácia na gestão de riscos agropecuários.