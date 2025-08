Odontoprev conquista Selo Ouro de reconhecimento da ANS

A Odontoprev recebeu a certificação Nível 1 – Ouro no Programa de Acreditação de Operadoras, promovido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A chancela reconhece as boas práticas de gestão organizacional e em saúde adotadas pelas operadoras de planos de saúde, conforme critérios estabelecidos pela Resolução Normativa nº 507.

Com mais de oito milhões de beneficiários, a Odontoprev é a primeira operadora exclusivamente odontológica a conquistar esse nível de acreditação. O reconhecimento atesta a qualidade, a segurança e a consistência dos serviços prestados pela empresa no mercado de saúde suplementar. “Essa conquista reforça nosso compromisso com a excelência, a governança e a transparência. Seguimos inovando e evoluindo para levar o melhor em odontologia a milhões de brasileiros”, afirma Cristiano Viana, superintendente de Gestão de Processos e Qualidade da Odontoprev.

O selo de acreditação é concedido após um processo de avaliação rigoroso, conduzido por entidades acreditadoras independentes e homologadas pela ANS. O objetivo é incentivar as operadoras a adotarem práticas que contribuam para o fortalecimento do setor e para a qualificação da assistência oferecida aos usuários.

Para a Odontoprev, a certificação Ouro representa um diferencial competitivo e reforça seu posicionamento como referência no segmento odontológico, com foco na qualidade do atendimento, inovação tecnológica e melhoria contínua dos processos internos.