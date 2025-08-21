EXCLUSIVO – O avanço da inteligência artificial e das plataformas digitais está redefinindo a atuação das corretoras de seguros. Para Sandro Ribeiro, sócio-fundador e diretor de Tecnologia e Operações da Lojacorr, esse movimento não significa substituir o corretor, mas dar a ele novas ferramentas para ser mais estratégico e consultivo. Em conversa, o executivo explica como a empresa aposta em soluções próprias, como o CRM e o Broker One, para apoiar a transformação digital do setor, sem abrir mão do papel humano e consultivo que caracteriza a profissão.

Revista Apólice: O que a Lojacorr tem trazido de inovação e tecnologia para suas corretoras parceiras?

SR: Hoje o nosso grande foco em inovação tem sido o nosso CRM desenvolvido dentro de casa para as nossas corretoras. Estamos investindo bastante energia para que ele seja a principal ferramenta estratégica do corretor, permitindo uma gestão completa do relacionamento com sua base de clientes: desde a prospecção até a fidelização. O CRM está sendo desenvolvido especificamente para a Rede, com base em escuta e no apontamento de diversos corretores da Lojacorr que têm colaborado ativamente nessa construção, falamos aqui que a ferramenta é de corretor para corretor.

Nossa ferramenta além de apoiar a gestão, deve trazer inteligência de dados, automação e uso de IA no futuro para para que ela seja muito ativa dentro da jornada de trabalho do corretor.

Além disso, continuamos evoluindo nosso Broker One, que integra toda a gestão do ciclo de vida das apólices que vai desde a emissão, acompanhamento, pagamento de comissão, etc. em um único ambiente e seguimos trabalhando em processo de integrações e automações junto às seguradoras.

Revista Apólice: Como o corretor deve estar preparado para a nova era da IA, bem como para o surgimento de novas tecnologias e ferramentas que podem auxiliá-lo?

SR: O corretor precisa ter uma mentalidade aberta ao aprendizado contínuo. A IA e outras tecnologias não chegam para substituir, mas para ampliar suas capacidades. O segredo está em experimentar, se familiarizar e entender como cada ferramenta pode trazer mais eficiência no dia a dia. Ao mesmo tempo, é importante manter o olhar crítico: a IA é um apoio, mas quem dá o tom humano, interpretativo e consultivo é sempre o corretor.

Revista Apólice: Mesmo com uso de IA e novas tecnologias o corretor ainda é peça fundamental de atendimento aos segurados. Comente a respeito.

SR: O corretor é insubstituível quando falamos de confiança e proximidade. A tecnologia pode acelerar processos, antecipar necessidades e organizar informações, mas a decisão do cliente ainda depende de alguém que escute, entenda e personalize a solução. Seguro não é só produto, é proteção de histórias e de vidas. Esse olhar humano e empático é algo que a tecnologia não entrega — e é justamente aí que o corretor se mantém essencial.

Revista Apólice: Quais dicas de uso de ferramentas e tecnologias você daria para um corretor que está iniciando no ramo ou corretor que quer modernizar sua corretora?

SR: Minha dica é começar pelo básico: organizar a carteira em um CRM para ter clareza de clientes e oportunidades. Depois, buscar sistemas que integrem processos repetitivos, de gestão e acompanhamento da carteira. Também é importante acompanhar indicadores, porque os dados mostram para onde você está indo e auxilia no seu planejamento de crescimento. E, por fim, não ter medo de experimentar ferramentas de IA no dia a dia, seja para comunicação, organização ou análise. Isso pode gerar muito ganho de tempo e eficiência.

Revista Apólice: Entre os sistemas da Lojacorr, estão o CRM (para Gestão do Relacionamento com o Cliente) e o Broker One. Quais são seus diferenciais?

SR: O Broker One é uma plataforma integrada que simplifica o dia a dia do corretor: ele conecta várias seguradoras em um único ambiente, agilizando todo o acompanhamento do ciclo de vida da apólice. Já o nosso CRM foi desenhado especialmente para os nossos corretores, permitindo que acompanhem a jornada do cliente, personalize a comunicação e aumente a retenção, cross-sell e o up-sell. O diferencial é que ambos conversam entre si, dando ao corretor uma visão única do cliente, aliando eficiência operacional à estratégia de relacionamento.

Revista Apólice: Qual a expectativa quanto ao futuro da tecnologia para o setor?

SR: Eu acredito que o futuro será cada vez mais figital— unindo o digital à força do relacionamento humano. A IA generativa vai apoiar cada vez mais o corretor e segurados durante a sua jornada e seus processos e os sistemas vão estar cada vez mais integrados e compartilhando dados. Mas, no fim, a tecnologia não substitui o corretor: ela dá a ele um novo patamar de relevância, mais consultivo e estratégico, reforçando seu papel como parceiro de confiança do segurado. Um comentário que vi numa matéria lá fora recentemente dentro do mercado de tecnologia comentava que a IA tinha capacidade de olhar o passado através do seu aprendizado com dados, mas era incapaz de prever ou definir o futuro, isso era uma habilidade humana como a criatividade a empatia e outros atributos que a IA sozinha não tinha capacidade de exercer.