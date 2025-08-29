Mitsui Sumitomo lança plataforma digital para MS Empresa

A Mitsui Sumitomo Seguros anunciou o lançamento de sua nova Plataforma de Cotação, Emissão, Endosso e Gestão do seguro MS Empresa, já disponível no Portal de Serviços da companhia. A plataforma foi desenvolvida para proporcionar maior agilidade, eficiência e autonomia aos corretores no processo de cotação e emissão, garantindo escalabilidade e integração total às necessidades do segmento empresarial.

“Este lançamento é mais um passo da nossa estratégia de fortalecer o portfólio digital e oferecer aos parceiros ferramentas que tragam simplicidade e velocidade para o dia a dia. O MS Empresa já é um produto robusto e, com essa inovação, ficará ainda mais acessível e competitivo no mercado”, afirma Erílio Lucena, Head de Produtos da Mitsui Sumitomo Seguros.

O projeto é também um reflexo da aceleração digital pela qual a companhia vem passando. “A tecnologia é o alicerce da transformação que estamos construindo. Com esta plataforma, entregamos não apenas eficiência operacional, mas também segurança, governança e inovação, consolidando a Mitsui Sumitomo Seguros como referência digital no setor”, destaca Clayton Palandrani, Diretor de Transformação Digital e Inovação da companhia.

O novo portal integra a jornada de transformação digital da Mitsui Sumitomo Seguros, que busca combinar tradição e inovação para oferecer soluções cada vez mais completas ao mercado, fortalecendo sua atuação no segmento corporativo.