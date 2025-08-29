Live da Bradesco Saúde apresenta campanha de vendas no SPG

A Bradesco Saúde promoverá uma live com corretores na próxima quarta-feira, 3 de setembro, às 16h30, para anunciar sua nova campanha de vendas voltada ao segmento SPG (Seguro para Pequenos Grupos), para pequenos e médios negócios de 3 a 199 pessoas.

No encontro, a diretoria da operadora vai apresentar, em primeira mão, os incentivos para corretores e as condições especiais para as empresas contratantes.

“O plano de saúde é um produto de grande potencial de crescimento, desejado pela sociedade, especialmente quando falamos de uma marca como a Bradesco Saúde, reconhecida por sua solidez, qualidade e credibilidade. Com essa nova campanha de vendas, vamos trazer para corretores e clientes condições especiais para incentivar o fechamento de novos negócios, levando a mais empresas os cuidados dos nossos produtos”, comenta Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde.

A Bradesco Saúde é considerada a marca preferida pela população em pesquisas em diferentes mercados. Entre os reconhecimentos estão os de melhor plano de saúde de São Paulo por quatro anos consecutivos, na premiação promovida pela Folha de S. Paulo, e o de plano mais amado dos cariocas por cinco anos seguidos, na pesquisa realizada pela revista Veja Rio.

Com um portfólio diversificado, para empresas de todos os tamanhos e perfis, a Bradesco Saúde tem no SPG um dos seus principais focos de atuação, segmento no qual conta com mais de 1 milhão de beneficiários. Este ano, a operadora tem registrado crescimentos expressivos na base de segurados de contratos de pequenas e médias empresas, em diversos mercados, em diferentes regiões.

Os corretores poderão participar da live por este link: https://www.livebseg.com/.