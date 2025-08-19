Mapfre plantará três árvores para cada gol na Libertadores

A Mapfre, companhia global de seguros e patrocinadora oficial da CONMEBOL Libertadores, vai transformar cada gol marcado na edição da competição deste ano em uma ação concreta de restauração ambiental. Desde a fase preliminar, iniciada em 4 de fevereiro, até a grande final, em novembro, em Lima (Peru), cada bola na rede representará o plantio de três mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

Ao final do torneio, a estimativa é que mais de 1.600 mudas sejam plantadas, volume suficiente para recuperar um hectare, área equivalente a um campo de futebol. Esse número foi calculado com base na média histórica de gols da competição e no tamanho da área destinada à recuperação.

O plantio ocorrerá no Parque Estadual do Jurupará, no Vale do Ribeira, em São Paulo, região que concentra a maior área contínua de Mata Atlântica do país e é reconhecida pela diversidade de fauna e flora. A execução técnica ficará a cargo da Reservas Votorantim, parceira da Mapfre na restauração de áreas degradadas, responsável desde a seleção das espécies até o monitoramento do crescimento das mudas.

Mais de 300 gols já foram marcados até o momento, e a expectativa é de que a ação envolva o público durante toda a competição numa contagem pública nas redes sociais. A iniciativa será oficialmente lançada no programa ‘Os Donos da Bola’, da Band, apresentado pelo ex-jogador Neto.

“A vinculação ao número de gols aproxima o torcedor da causa ambiental. É uma métrica simples de acompanhar e que conecta a emoção do futebol a um impacto ambiental concreto. Mesmo que o placar final seja menor que o estimado, vamos plantar as 1.600 mudas. O objetivo é restaurar a área, não apenas contabilizar gols. Queremos aproveitar a visibilidade da nossa marca na CONMEBOL Libertadores para gerar um legado positivo e associar a paixão do futebol a causas que importam para toda a sociedade, afirma Fátima Lima, diretora de sustentabilidade da Mapfre.

A escolha pelo Vale do Ribeira é estratégica, dada sua relevância ambiental e por abrigar nascentes e cursos d’água essenciais à biodiversidade e às comunidades locais. “O Vale do Ribeira é um território fundamental para a biodiversidade e para o equilíbrio climático. Ao ajudar na recuperação dessa área, fortalecemos a natureza local e damos suporte às comunidades que dependem direta e indiretamente dela”, explica a diretora.

A ação é voluntária e não integra o inventário de emissões da companhia, sendo conduzida como compromisso socioambiental independente. O plantio será iniciado no terceiro trimestre e finalizado até o fim do ano, com divulgação pública dos resultados. Entre as espécies selecionadas estão ipê-amarelo, pau-brasil, jequitibá-rosa, quaresmeira, araçá, entre outras.

Além de transformar gols em árvores, a Mapfre tem conduzido uma série de compromissos com a sustentabilidade no cenário global. A companhia estará presente na COP30, em Belém (PA), integrando a ‘Casa do Seguro’, iniciativa da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), onde apresentará suas ações de sustentabilidade e discutirá estratégias do mercado de seguros para enfrentar os desafios climáticos.