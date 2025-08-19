AXA no Brasil e Forza Seguros firmam parceria 

A AXA no Brasil anuncia nesta terça-feira (19) uma aliança com a Forza Seguros com o objetivo estabelecer um novo padrão de excelência no Seguro E&O para médicos, unindo a especialização da Forza com a infraestrutura da AXA no Brasil, que inclui uma ampla rede de prestadores, equipe técnica experiente e processos ágeis de regulação e atendimento de sinistros. A parceria proporcionará produtos aprimorados e exclusivos, rapidez no atendimento de sinistros e abrangência nacional para profissionais e instituições de saúde.

“Criamos a Forza Seguros com um propósito: proteger quem nos protege”, afirmou Andrew Zahn, CEO do Forza Services Group. “A parceria com a AXA nos permite escalar essa missão com o apoio de uma potência global, reforçando o compromisso com cada médico, clínica e hospital do Brasil de que o risco deles é nossa responsabilidade. E nós assumimos essa responsabilidade de forma personalizada e eficiente.”, destaca.

“Essa parceria reforça o nosso portfólio. Temos, cada vez mais, trabalhado em nossa comunicação a ampla gama de soluções em seguros, o que possibilita o corretor oferecer produtos complementares ao cliente, aumentando ganhos e também aplicando seu conhecimento. Ao unir a expertise da Forza em MedMal à nossa estrutura, passamos a oferecer diferenciais reais para o setor médico”, afirmou Luciano Calheiros, Vice-presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil. “Importante ressaltar o trabalho do time de subscrição da AXA, que fez uma análise personalizada para adaptar um produto que atendesse às necessidades da Forza”, completou.

A parceria fortalece a oferta de serviços, ampliando as coberturas, a capacidade de subscrição e acelerando os prazos de atendimento. Ambas as empresas estão comprometidas em garantir que os prestadores de serviços de saúde recebam não apenas cobertura, mas proteção real entregue com agilidade, transparência e excelência.