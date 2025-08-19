EXCLUSIVO – Durante o evento da EXPO ABGR 2025, a corretora It’sSeg anunciou oficialmente seu rebranding e passa a operar no Brasil sob a marca Acrisure, multinacional presente em 24 países e reconhecida por sua forte atuação em ramos elementares e inovação tecnológica no mercado segurador global.

Para Thomáz Menezes, CEO da Acrisure no Brasil, o momento marca uma nova fase na trajetória iniciada há quase 11 anos. “Depois de dois anos de associação, parte do nosso plano era fazer o rebranding. Hoje é o primeiro dia como Acrisure no Brasil”, afirmou.

A expectativa é que a união traga acesso a mais tecnologia, produtos e especialização, além de ampliar o relacionamento com os mercados segurador e ressegurador. “A Acrisure nos traz aquilo que talvez faltava para a It’sSeg: conhecimento e expertise internacional. Teremos uma plataforma tecnológica robusta, com inteligência artificial própria, capaz de conectar o apetite das seguradoras aos riscos dos clientes de forma mais eficiente”, destacou o executivo.

Com um portfólio consolidado em benefícios e participação expressiva em ramos elementares, a corretora pretende equilibrar ainda mais suas linhas de negócios. As oportunidades de expansão abrangem setores como infraestrutura, energia limpa, agro, turismo, portos, aeroportos e linhas financeiras. “O Brasil é um celeiro de oportunidades e a indústria de seguros tem acompanhado esse movimento. O mercado brasileiro é maduro, bem regulamentado e sem grandes crises, o que atrai investimentos”, disse Menezes.

A companhia já administra R$ 5,2 bilhões em prêmios, atende mais de 2,1 milhões de segurados, possui 1.500 clientes corporativos, 100 mil itens no varejo, 900 colaboradores e 16 escritórios. A meta é ambiciosa: dobrar de tamanho nos próximos três anos, mantendo a estratégia de crescimento orgânico combinada à consolidação seletiva de corretoras.

Além da operação brasileira, Menezes também lidera a atuação da Acrisure em Porto Rico e projeta expandir para outros países da América Latina, como México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Porém, ele pondera que as oportunidades no próprio Brasil seguem prioritárias.

O executivo reforça que a companhia manterá seu DNA de proximidade com o cliente e atuação consultiva. “O papel do corretor é oferecer conhecimento técnico, especialização e confiança, especialmente na hora do sinistro. Queremos continuar sendo a boutique de escolha para análise e gestão de riscos, olhando de forma holística para patrimônio, pessoas, meio ambiente, reputação e gestão de colaboradores”, completou.

Outro pilar é contribuir para a democratização do acesso ao seguro. “Ainda há muito espaço para avançar em educação financeira e conscientização sobre a importância do seguro como investimento. Seja no saúde suplementar, vida, previdência ou automóvel, precisamos ampliar o alcance desses produtos”, conclui Menezes

Kelly Lubiato