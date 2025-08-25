Mapfre lança plataforma para seguros de cargas

De olho em um mercado que movimentou mais de R$ 2,6 bilhões em prêmios até maio deste ano, segundo dados da Susep, a Mapfre acaba de lançar no mercado o ‘MAPFRE Cargo’, nova plataforma digital criada para simplificar a contratação e a gestão de seguros de transporte de cargas.

O sistema, desenvolvido exclusivamente para corretores de seguros, centraliza em um único ambiente etapas como cotação, emissão de apólices, endossos, faturamento, pagamentos e averbações. Tudo pode ser feito online, em tempo real, inclusive por dispositivos móveis. A intenção da nova plataforma é eliminar etapas manuais, reduzir o tempo de resposta e liberar os corretores para focarem em prospecção e no relacionamento com clientes.

Entre os diferenciais do ‘MAPFRE Cargo’ estão a emissão imediata de apólices, a integração com sistemas de averbação e a política de aceitação automática para riscos de baixa exposição. Além disso, a plataforma permite monitorar contratos deficitários em tempo real, um recurso que pode ajudar o corretor a calibrar melhor sua carteira e ajustar o apetite de risco. O corretor também passa a contar com renovação simplificada e gestão de pagamentos centralizada.

Segundo executivos da companhia, a digitalização integral abre espaço para explorar novos nichos. Operações de cargas fracionadas, embarques esporádicos e clientes de menor porte tendem a se tornar mais viáveis economicamente quando o custo operacional de processamento é reduzido. “O corretor é peça-chave nesse mercado e a nossa prioridade foi construir uma ferramenta que desse a ele mais autonomia e velocidade para fechar negócios. Para o corretor, isso significa menos tempo em rotinas administrativas e mais foco em relacionamento e prospecção, afirma Mauro Caetano, diretor de seguros gerais da Mapfre.

A iniciativa da seguradora se insere em um movimento mais amplo de digitalização das jornadas do corretor, que vem ganhando velocidade nos últimos anos dentro da companhia. Na avaliação do superintendente de seguro aeronáutico, casco e transporte da companhia, Carlos Eduardo Polízio, a novidade representa a possibilidade de fortalecer a rede de parceiros. “O objetivo é fortalecer a nossa rede de corretores e, ao mesmo tempo, abrir espaço para novas frentes de crescimento, num mercado em que a velocidade da resposta pode ser decisiva. A digitalização se consolida como fator competitivo e queremos que o corretor esteja preparado para atuar nesse novo cenário”, avalia Polízio.

A empresa Albatroz Tech foi a desenvolvedora da plataforma. Para a seguradora, a Albatroz pensou em funcionalidades específicas, tais como cotação simplificada em menos de cinco minutos, processo de faturamento 100% integrado, emissão de apólice instantânea e todas as comunicações do processo da contratação e manutenção do seguro transporte digitalizadas. Esses processos auxiliam o corretor na prospecção de novos negócios e no aumento da eficiência operacional, e posicionam a seguradora como referência no mercado em oferecer esse tipo de jornada para o segmento de transportes. “A Albatroz Tech foi inspirada pelo propósito em utilizar da tecnologia para transformar o mercado de seguros de transportes, com foco em gerar valor para os corretores e clientes finais da MAPFRE. Para nós é um privilégio apoiar a Mapfre na criação e no desenvolvimento da plataforma”, afirma o CTO do grupo Albatroz, Vinícius Jorge.

O ‘MAPFRE Cargo’ já está disponível para toda a rede de corretores da companhia em todo o Brasil. A Mapfre também estruturou treinamentos e materiais de apoio para garantir que os parceiros aproveitem ao máximo os recursos da nova plataforma.

“O lançamento é apenas o primeiro passo. Vamos evoluir continuamente o sistema, ouvindo as demandas dos corretores e incorporando novas funcionalidades, para que eles tenham sempre as melhores ferramentas na hora de atender seus clientes”, acrescenta Polízio.