AXA no Brasil celebra 10 anos com nova campanha

AXA no Brasil celebra 10 anos com nova campanha estrelada por Alisson Becker
Alisson Becker

A AXA no Brasil anuncia a campanha “Juntos a cada passo da sua proteção” e apresenta o goleiro do Liverpool Football Club e da Seleção Brasileira, Alisson Becker como apresentador. A iniciativa marca a celebração dos 10 anos da seguradora no país e aprofunda os valores de confiança, proteção e parceria que a companhia compartilha com seus clientes, corretores e colaboradores. O material será veiculado nas redes externas, nos canais internos da empresa, além de ações em eventos com corretores.

Alisson, atleta multicampeão, foi escolhido para simbolizar a caminhada de longa data da AXA com o Liverpool. Como Parceira Oficial Global de Treinamento do clube, a seguradora reforça valores que também compartilha com seus parceiros: preparação, estratégia e comprometimento. Na posição de goleiro, Alisson representa a última linha de defesa — aquele que protege o que realmente importa nos momentos decisivos

“Desde que chegamos ao Brasil, nosso compromisso é caminhar ao lado de quem confia na gente. Alisson representa essa jornada: alguém que inspira confiança, age com responsabilidade e nunca perde de vista o objetivo final”, comenta Danielle Fagaraz, diretora de Marketing da AXA no Brasil.

A campanha “Juntos a cada passo da sua proteção” é focada no digital e traz uma série de vídeos com o goleiro, que ampliam e aprofundam o conceito dos 10 anos da seguradora. “Cada conteúdo reforça pilares como proteção, cuidado e planejamento, conectando emoção à estratégia e esporte. Trazemos o rosto de um atleta reconhecido mundialmente e multicampeão para personificar essa caminhada de sucesso”, complementa Danielle.

