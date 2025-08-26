A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados discutirá, nesta terça-feira (26) às 10h, o papel do setor de seguros diante dos impactos das mudanças climáticas.

Segundo o autor do requerimento, deputado federal Evair Vieira de Melo (PP-ES), o setor de seguros se consolida como agente estratégico para proteger vidas e patrimônios, e fomentar o desenvolvimento sustentável. A audiência pública será realizada a partir das 10 horas, no plenário 4.

Participam do debate, o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, o Secretário Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Aloisio Melo, Subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda (MF), Cristina Fróes, o Superintendente de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, além do diretor do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), João Rabelo e o Especialista Global em riscos e resseguros da Empresa Guy Carpenter, Pedro Farm.

O debate trará a visão das seguradoras no enfrentamento das mudanças climáticas, que tem gerado perdas econômicas e sociais significativas, com eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos. Os participantes trarão ainda eventuais soluções do setor segurador para a transição climática.

Em 2024, os desastres naturais causaram prejuízos globais de US$ 368 bilhões, dos quais apenas 40% estavam segurados. No Brasil, os incêndios florestais afetaram 15,4 milhões de pessoas, especialmente na Amazônia, enquanto as chuvas intensas no Rio Grande do Sul causaram prejuízos estimados em R$ 100 bilhões, sendo que apenas 6% desse total estava segurado.