A Icatu Seguros, está com vagas de emprego abertas para atuação na matriz da companhia, no Rio de Janeiro (RJ), e nas filiais de São Paulo (SP), Teresina (PI) e Uberlândia (MG). As oportunidades abrangem cargos nas áreas de Marketing, Análise de Dados, Tecnologia, entre outras.

Presente em todas as regiões do Brasil por meio de 39 filiais, a Icatu Seguros busca pessoas questionadoras e capazes de desenvolver soluções inovadoras, que tenham interesse constante em aprender e que ajudem a construir o futuro da companhia, em linha com o propósito de tornar as soluções de proteção e planejamento financeiro cada vez mais acessíveis e democráticas.

A Icatu preza por um ambiente de trabalho saudável, transparente e colaborativo, e oferece um pacote de benefícios. Além de um robusto programa de treinamentos, a companhia oferece plano de saúde, participação nos lucros/resultados (cargos efetivos), horário flexível, auxílio-academia, previdência privada, auxílio-farmácia, vale-transporte, vale-refeição, entre outros.

Todas as vagas estão listadas na página oficial de vagas da Icatu disponível no link https://trabalheconosco.vagas.com.br/icatuseguros, na aba “Oportunidades”.