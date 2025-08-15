Grupo Exalt investe em expansão e revela nova estratégia

Com foco em expansão e na apresentação da nova proposta de valor, o Grupo Exalt anunciou um novo posicionamento, solidificando sua atuação como uma aceleradora para corretores e empresários do setor. A estratégia já foi iniciada e apresentada aos parceiros em dois eventos realizados em agosto.

No dia 7 de agosto, o Exalt Next recebeu os associados em Indaiatuba, São Paulo. Na ocasião, a nova proposta de valor foi detalhada, oferecendo um ciclo de benefícios para impulsionar e acelerar as corretoras do grupo.

Já no dia 14 de agosto, em São Paulo, foi apresentada a nova jornada aos executivos das seguradoras. A empresa se posicionou como um hub capaz de potencializar os negócios das companhias, canalizando suas demandas para a rede de corretores associados.

“Estamos em um momento de transformação. Agora, atuamos como um hub onde as seguradoras se conectam, e as negociações são impulsionadas diretamente pelos corretores associados do grupo. Criamos uma série de canais para que nossos parceiros possam potencializar sua rentabilidade ao empreender. Com o fim da primeira fase de implantação do projeto de expansão, afirmo que já concluímos uma etapa importante de crescimento”, explicou o CEO do Grupo Exalt, Alexandre Federman.

A iniciativa transforma o potencial de um simples grupo de corretores em uma aceleradora de negócios. A proposta de valor está alinhada com as necessidades dos corretores e das seguradoras parceiras, para potencializar o aumento na demanda de novos negócios e na rentabilidade relacionada à comercialização de apólices.

“Parabéns ao Grupo Exalt por este novo momento de expansão e inovação. O rebranding e a estratégia de qualificação mostram a força e a visão de futuro da empresa. Seguimos com a Mapfre para fortalecer nossa parceria e gerar grandes resultados. Sucesso, Alexandre, para você e todo o time!”, declarou Karine Brandão, diretora Executiva do Canal Corretor.

O diretor de Desenvolvimento de Produtos e Dados da MetLife Brasil, Jaime Neto, compartilhou suas expectativas em relação à nova fase do Grupo Exalt. “Espero que novos ramos, novos negócios, parcerias e setores nos quais a Exalt ainda não atua sejam explorados. Que novos corretores de outras regiões se juntem ao grupo, trazendo diversidade, o que, acredito, impulsionará o potencial e a produção da empresa no mercado nos próximos anos”, concluiu.