Bradesco Saúde lança função para acesso rápido a boletos no app

Com o objetivo de facilitar o acesso dos contratantes de planos SPG aos boletos, a Bradesco Saúde criou uma nova funcionalidade no aplicativo do beneficiário: a Área do Contratante. Nova funcionalidade permite ao pequeno empresário titular do plano baixar boleto ou copiar código de barras com agilidade

Disponível na seção “Serviços” do app, o espaço, exclusivo para contratantes que possuam até dois grupos familiares cadastrados no plano, torna mais prática a jornada de pagamento, ao agilizar a obtenção da fatura, boleto ou código de barras.

“Tudo o que desenvolvemos é pensado levando em conta a perspectiva do cliente e a sua jornada. Sabemos que o público SPG é, muitas vezes, composto por pequenos grupos, com apenas um responsável pela apólice. E, para facilitar a experiência desse beneficiário, que também exerce o papel de contratante do plano, unificamos a jornada no app, permitindo o acesso às faturas e aos códigos de barras para pagamento das mensalidades”, explica Sylvio Vilardi, diretor da Bradesco Saúde.