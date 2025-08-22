Um dos maiores grupos de seguros e resseguros do país, a Austral fechou o primeiro semestre de 2025 com R$ 2,3 bilhões de prêmios emitidos. A companhia, que abrange as operações de Austral Seguradora e Austral Resseguradora, registrou um lucro líquido de R$ 56,1 milhões, alta de 21%. O patrimônio líquido no período atingiu R$ 792 milhões, resultando em um retorno sobre patrimônio de 15,9%.

O desempenho consistente está diretamente ligado ao resultado operacional de Seguros e Resseguros, que apresentou uma redução de sinistralidade de 0,3 p.p. no período. O Grupo Austral também se beneficiou do aumento de 17% do resultado financeiro, refletindo maiores taxas de juros e maior geração de caixa, alcançando R$ 2 bilhões de carteira de ativos financeiros.

A empresa, que tem um forte foco em eficiência e excelência de subscrição, vem investindo em tecnologia e inovação para aprimoramento e automação de processos, ferramentas de subscrição e de integração de informações com parceiros de negócios.

No primeiro semestre deste ano, a Austral Seguradora reportou um lucro de R$ 18,8 milhões, um crescimento de 7,1%, se comparado ao mesmo período do ano anterior. O segmento de Seguro Garantia se destacou com um aumento de 31,3% no volume de prêmios emitidos.

Com 52,7% de market share nos últimos 12 meses findos em maio de 2025, a seguradora se manteve líder de mercado na carteira de Energy, alcançando R$ 569,6 milhões de prêmios emitidos no primeiro semestre de 2025. A aposta na diversificação do portfólio com a linha de Financial Lines também se manteve, e a carteira apresentou R$ 8,5 milhões de prêmios emitidos no primeiro semestre do ano.

“Unimos excelência técnica com inovação e esta estratégia claramente reflete nos bons resultados do período. A iniciativa Austral Plug In, nosso ecossistema digital para o produto Garantia, tem papel central nesse movimento, ampliando nossa capacidade de distribuição com agilidade, controle e escalabilidade. Seguimos avançando na transformação digital com foco em eficiência e geração de valor para nossos parceiros e para o negócio”, avalia a Diretora Técnica da Austral Seguradora, Claudia Novello.

A Austral Resseguradora, por sua vez, cresceu 28% seu lucro no semestre, superando R$35,4 milhões. O Índice Combinado retido de 98,2% demonstra o compromisso da empresa com o resultado de subscrição.

O faturamento atingiu R$ 1,4 bilhão, em linha com o mesmo período do ano anterior. O balanço reflete o impacto positivo da carteira de Vida, que apresentou um importante incremento de 77% no semestre e já representa 10% do total da receita da empresa, que preserva sua estratégia de diversificação no portfólio.

“A Austral Re tem se dedicado a construir relações de longo prazo com os clientes de Vida, colocando à disposição das seguradoras ferramentas modernas de subscrição e toda experiência para apoiar os negócios atuais e no desenvolvimento de novos produtos. Participamos de diversos contratos das principais companhias do mercado brasileiro e seguimos crescendo no país e em toda América latina”, afirma a Diretora de Subscrição de Vida e Saúde, Alessandra Monteiro.