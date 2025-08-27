Economia em alerta: o que esperar de juros e tarifas em 2025

A economia global está em uma fase de desaceleração, com sinais claros de enfraquecimento nos Estados Unidos e tensões comerciais se transformando em um novo fator de pressão inflacionária. De acordo com o relatório “Economic and Financial Risk Insights” de agosto de 2025, divulgado pelo Swiss Re Institute, os principais bancos centrais do mundo, como o Fed e o Banco Central Europeu (BCE), estão se preparando para cortar as taxas de juros ainda neste ano para estimular a atividade econômica.

Embora o Produto Interno Bruto (PIB) real dos EUA tenha surpreendido positivamente no segundo trimestre, crescendo 3,0%, dados recentes indicam que a economia está arrefecendo. A criação de empregos em julho foi de apenas 73 mil vagas, e revisões negativas em meses anteriores fizeram com que a média móvel de três meses de crescimento de empregos caísse para apenas 35 mil. O relatório elevou a previsão de crescimento para 2025 em 20 pontos base, para 1,7%, mas ressalta que essa revisão é “retrospectiva”, ou seja, impulsionada por dados fortes do passado.

As tensões comerciais estão começando a ter um impacto direto nos preços. O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA subiu para 2,7% em junho, e a inflação do núcleo, para 2,9%. O relatório aponta que o aumento nos preços de eletrodomésticos e móveis são os primeiros sinais de que o custo das tarifas está sendo repassado aos consumidores. A previsão é que a inflação anual nos EUA se mantenha em 2,8% em 2025 e 2026.

Na Zona do Euro, a situação é diferente. O Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (HICP) se manteve na meta de 2% do BCE em julho, com a queda nos preços de bens importados da Ásia compensando o custo ainda alto dos serviços. Já na China, a inflação de preços ao consumidor (CPI) retornou a um território levemente positivo (0,1%), mas os preços ao produtor continuam negativos, o que sinaliza uma demanda interna fraca.

Diante do cenário de desaceleração, a pressão por cortes de juros está aumentando. O Fed manteve a taxa de juros entre 4,25% e 4,50% em julho, mas o relatório espera dois cortes até o fim do ano. Na Europa, o BCE pausou sua política de cortes em junho, após uma redução acumulada de 100 pontos base desde janeiro. No entanto, a expectativa é de mais um corte antes do fim de 2025. Na China, o Banco Popular da China (PBoC) manteve sua taxa em 1,4%, mas novos cortes são considerados possíveis.

O relatório também destaca diversos riscos que podem afetar a economia global. Em relação aos mercados financeiros, novas tarifas anunciadas pelos EUA em 1º de agosto podem aprofundar a desaceleração econômica e gerar uma fuga de investidores para ativos de proteção, como o ouro e o franco suíço. A instabilidade geopolítica é outro ponto de atenção, pois o agravamento das tensões comerciais pode forçar nações a escolherem entre o comércio com os EUA ou a China. Além disso, conflitos geopolíticos, como a situação entre China e Taiwan, e guerras em curso na Ucrânia e no Oriente Médio, permanecem como riscos significativos para a estabilidade global. O documento ainda levanta preocupações com a fragilidade fiscal, citando o possível aumento dos déficits públicos em grandes economias como os EUA, a Alemanha e o Reino Unido. Nos EUA, por exemplo, um projeto de lei, o “One Big Beautiful Bill Act,” poderia adicionar até US$ 5 trilhões ao déficit até 2034. Por fim, o mercado de crédito apresenta riscos devido ao aumento da concessão de crédito privado por instituições não bancárias, como seguradoras e fundos de private equity. A exposição a ativos alternativos e a alavancagem oculta nessas operações ainda não foram testadas em um ciclo de recessão, o que pode levar a estresses sistêmicos.

Apesar dos riscos, o relatório aponta para um cenário positivo se houver alívio nas tensões comerciais, avanço tecnológico com a inteligência artificial, estabilização fiscal e resolução de conflitos, o que poderia gerar um crescimento mais forte do que o esperado.

