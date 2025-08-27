101 anos de história, aprendizado e visão de futuro

No dia 28 de agosto de 2025, o SindsegSC celebra 101 anos de fundação. Uma história centenária que carrega não apenas o valor do tempo, mas, sobretudo, a força da continuidade, da resiliência e da capacidade de se reinventar.

Ao longo dessas décadas, vivemos transformações profundas – no mercado, na sociedade, na forma de nos relacionarmos e até de fazermos negócios. Cada mudança trouxe novos desafios e, ao mesmo tempo, abriu caminhos que soubemos percorrer com determinação, aprendendo com o passado e projetando o futuro com ousadia e visão.

O SindsegSC sempre esteve guiado por lideranças vanguardistas, que compreenderam que a história não é apenas memória, mas também aprendizados. Foi assim que nos mantivemos relevantes: conectando pessoas, fortalecendo laços institucionais e contribuindo para o desenvolvimento do mercado de seguros e da sociedade catarinense.

Chegar aos 101 anos é um marco que ultrapassa a dimensão institucional. Representa a soma da dedicação de todos que construíram essa trajetória – empresários, lideranças, parceiros e colaboradores – e que, juntos, deixaram um legado de trabalho e confiança.

Como presidente e em nome da diretoria, desejo parabenizar a todos que, de alguma forma, estão envolvidos com o SindsegSC, seja nas ações institucionais, sociais, comunicacionais ou educacionais. É motivo de orgulho ver pessoas brilhantes fazendo parte da nossa história e contribuindo para que a entidade siga crescendo e se fortalecendo.

Mais do que comemorar, este é um momento de reflexão. Uma entidade que atravessa mais de um século demonstra sua importância não apenas por resistir ao tempo, mas por se reinventar constantemente, permanecendo comprometida com o presente e preparada para o futuro.

Seguiremos firmes em nossa missão: representar, integrar e fortalecer o mercado segurador em Santa Catarina, sempre com o olhar atento às transformações e às novas demandas da sociedade.

Que os próximos anos sejam, assim como os anteriores, de muito aprendizado, inúmeras conquistas e de novas oportunidades para todos que fazem parte desta grande história.

*João Amato, Presidente do SindsegSC.