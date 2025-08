A Cloud Target, empresa de soluções em cibersegurança, e a Howden Brasil, corretora especializada em seguros de alta complexidade, anunciam parceria para oferecer ao mercado corporativo brasileiro uma solução integrada de proteção digital. A colaboração une a avaliação de riscos cibernéticos com a contratação de seguros, visando preparar as organizações para a crescente sofisticação das ameaças digitais.

Por meio de uma nova plataforma exclusiva da Cloud Target, as empresas podem realizar uma avaliação de risco baseada em situações do cotidiano. A ferramenta gera um diagnóstico imediato da postura de segurança da organização, apresentando recomendações claras de melhoria. Com base nessa análise, a plataforma indica também as soluções mais adequadas para a proteção do negócio e oferece um caminho simplificado para a contratação de um seguro cibernético com a expertise da Howden.

De acordo com Adhemar Silva Jr., CEO da Cloud Target, o principal benefício é oferecer uma proteção completa e acessível. “A resiliência cibernética vai além da tecnologia, ela exige um plano de recuperação. Em caso de ataque cibernético massivos ou vazamento de dados, os clientes estarão cobertos, tanto do ponto de vista jurídico quanto em relação à manutenção da estabilidade de custos, ações cruciais para uma resposta ágil e a continuidade dos negócios”, comentou Adhemar.

Com a apólice, o segurado garante acesso 24 horas a um painel de crise com especialistas em análise forense, assistência jurídica para notificações regulatórias (como a LGPD) e suporte de relações públicas. Financeiramente, o seguro protege a estabilidade do negócio ao cobrir perdas de receita e custos extras gerados pela paralisação de sistemas, seja por um ataque de ransomware ou erro operacional.

Segundo Marta Schuh, Diretora de Seguros Cibernéticos e Tecnológicos na Howden Brasil, a parceria cria um ciclo de proteção. “A expertise da Howden, especialista em seguros cibernéticos desde 1997, e os serviços da Cloud Target geram um ecossistema de segurança robusto. A parceria permite que os segurados tenham acesso facilitado a um diagnóstico preciso de suas vulnerabilidades e às ferramentas para aprimorar sua maturidade em segurança, o que é fundamental para uma gestão de risco eficaz”, concluiu Marta.

Para realizar o diagnóstico basta acessar a plataforma, disponível neste link.