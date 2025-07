EXCLUSIVO – Na última terça-feira (22), a Pier Seguradora anunciou Flávio Rewa como novo Chief Commercial Officer (CCO). Com bagagem em seguradoras tradicionais, o executivo revela seu objetivo de expandir a operação comercial e fortalecer o relacionamento com corretores. Sua missão é mostrar o papel da tecnologia no apoio ao corretor, além de alinhar inovação de processos com experiência de mercado.



REVISTA APÓLICE: O que te motivou a aceitar o convite para assumir o cargo de Chief Commercial Officer da Pier?

FR: O que mais me motivou foi o propósito claro da Pier de mudar a relação dos brasileiros com o seguro, usando tecnologia para criar experiências mais humanas, ágeis e transparentes. Vi a chance de unir minha bagagem em seguradoras tradicionais a esse modelo mais inovador, contribuindo para escalar o negócio com corretores e parceiros.

REVISTA APÓLICE: Que aprendizados dessa vivência pretende aplicar agora na Pier, uma insurtech com proposta mais digital?

FR: Aprendi que processos bem estruturados, relacionamento próximo com parceiros e disciplina comercial são pilares para crescer de forma sustentável. Quero trazer essa visão para apoiar a expansão da Pier, mas sempre respeitando a leveza, a agilidade e a cultura digital que são o DNA da empresa.

REVISTA APÓLICE: Quais desafios anteriores da sua carreira você acredita que te prepararam para esse momento atual?

FR: Ao longo da minha trajetória, lidei com expansão de canais, construção de equipes de alta performance e gestão de mudanças em ambientes complexos. Esses desafios me ajudaram a desenvolver uma visão estratégica e, ao mesmo tempo, a valorizar o diálogo constante com times, corretores e parceiros. Isso é essencial para o momento de crescimento da Pier.

REVISTA APÓLICE: Um dos seus principais focos é o fortalecimento do canal corretor. Qual é o papel dos corretores dentro do modelo de negócios da Pier?

FR: Vejo o corretor como um parceiro essencial na nossa proposta de democratizar o acesso ao seguro. O corretor é peça-chave para traduzir soluções e criar confiança com o cliente final. Quero trabalhar para oferecer ferramentas, processos e um relacionamento que ajude o corretor a ser ainda mais consultivo e competitivo no mercado. Além disso, acredito que ainda temos espaço para tangibilizar melhor como a tecnologia e a inteligência artificial podem, de fato, transformar o dia a dia dos corretores. É importante reforçar que a tecnologia está a favor deles e nunca como uma ameaça. Um bom exemplo disso é o Portal do Parceiro da Pier, que foi desenvolvido em conjunto com corretores, refletindo essa visão de parceria e construção coletiva.

REVISTA APÓLICE: Como pretende estruturar a área comercial para crescer em escala nacional sem perder o diferencial da Pier?

FR: Vamos combinar tecnologia, processos inteligentes e uma equipe altamente capacitada. A ideia é escalar mantendo atendimento segmentado, próximo dos corretores e parceiros, com comunicação fluida e soluções digitais que tornem o dia a dia mais simples. Queremos crescer, mas sem abrir mão do resultado e do atendimento humanizado.

REVISTA APÓLICE: A Pier também tem investido em canais B2B2C. Quais oportunidades você enxerga nesse modelo e como ele será desenvolvido nos próximos meses?

FR: O modelo B2B2C abre portas para parcerias com empresas que já têm relacionamento com o consumidor final, como varejistas, fintechs ou plataformas digitais. Ele potencializa nossa capilaridade, entrega conveniência ao corretor e seu cliente final. Vamos trabalhar para estruturar parcerias estratégicas com integração tecnológica eficiente.

REVISTA APÓLICE: Já existem setores ou tipos de parcerias estratégicas que você considera prioridade para a expansão da companhia?

FR: Setores como mobilidade, varejo digital, grandes ecossistemas de serviços são caminhos naturais para crescer no B2B2C. Mas quero ampliar nosso relacionamento com corretores em nichos especializados, que podem gerar novas frentes de negócio para a Pier.

REVISTA APÓLICE: A tecnologia, especialmente a inteligência artificial, vem sendo usada para acelerar processos na empresa. Como ela pode contribuir diretamente com a atuação comercial?

FR: A IA pode trazer mais eficiência para o trabalho do corretor e do time comercial, seja automatizando processos operacionais, seja apoiando na personalização de ofertas e na análise de dados para entender melhor o cliente. Isso libera tempo para o que realmente importa: construir relacionamento e gerar valor.

REVISTA APÓLICE: De que forma a digitalização pode melhorar a experiência dos corretores e dos clientes nesse novo momento da empresa?

FR: A digitalização permite que o corretor tenha mais autonomia, agilidade e acesso a informações em tempo real. Para o cliente, isso significa contratar, usar e gerenciar o seguro de forma mais simples, sem burocracia. É a tecnologia a serviço de uma experiência mais humana e confiável. Na prática, usamos tecnologia e inteligência artificial para automatizar processos que trabalham a favor do corretor. Um bom exemplo é o nosso sistema de cotação: ao invés de preencher dezenas de campos obrigatórios, na Pier são apenas quatro, o que permite que o corretor foque no que realmente importa, que é cuidar do seu cliente e da sua carteira. Além disso, o uso inteligente de dados nos permite oferecer preços mais atrativos e incluir cada vez mais pessoas no ecossistema de seguros, o que, consequentemente, amplia as oportunidades de crescimento da carteira dos corretores.

REVISTA APÓLICE: Olhando para o mercado como um todo, quais tendências você acredita que irão moldar o setor de seguros nos próximos anos?

FR: Vejo a personalização como uma grande tendência. Produtos mais flexíveis, ajustados ao momento de vida do cliente. Além disso, a integração de seguros em ecossistemas digitais, o fortalecimento de canais híbridos (digital + consultivo) e o uso crescente de dados e IA para tomada de decisão vão redesenhar a forma de distribuir e consumir seguros.

REVISTA APÓLICE: Como a Pier pode se posicionar de maneira competitiva frente às outras insurtechs e também às seguradoras tradicionais?

FR: Acreditamos que simplicidade, confiança, tecnologia e experiência são nossos grandes diferenciais. Ao combinar tecnologia com proximidade humana, podemos oferecer soluções modernas sem abrir mão da relação de confiança construída no dia a dia. Esse equilíbrio nos torna competitivos tanto frente às insurtechs quanto aos grandes players tradicionais.

REVISTA APÓLICE: Você mencionou que pretende escutar os diversos atores da operação nos primeiros meses. Como essa escuta ativa será colocada em prática no dia a dia?

FR: Estarei muito próximo dos times internos e corretores promovendo conversas abertas e muitas visitas. Acredito que ouvir quem está na ponta faz toda diferença para tomar decisões mais assertivas e alinhadas à realidade do negócio.

REVISTA APÓLICE: Qual é o seu estilo de liderança e como pretende aplicá-lo para inspirar e direcionar a equipe comercial da Pier?

FR: Sou um líder que acredita em autonomia, confiança e diálogo constante. Gosto de trabalhar junto, trocar ideias e criar um ambiente onde as pessoas sintam segurança para propor soluções e correr riscos calculados. Quero que o time comercial se sinta protagonista nessa fase de expansão.

REVISTA APÓLICE: Por fim, quais metas você gostaria de alcançar ainda em 2025?

FR: Minha meta principal é consolidar a Pier como uma referência de inovação e proximidade no mercado. Expandir a base de corretores/parceiros, e fortalecer o relacionamento em todo o país. Quero que, ao final de 2025, sejamos reconhecidos por ter ampliado nossa presença sem perder a essência de simplicidade e confiança que nos trouxe até aqui.