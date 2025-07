A Segna Seguros, empresa membro do Grupo A12+, divulgou um balanço semestral, destacando crescimento de 72% na comercialização de contratos de planos de saúde para Pequenas e Médias Empresas (PMEs). O resultado reforça a estratégia em focar na simplificação e na oferta de soluções personalizadas para o segmento empresarial.

As principais operadoras de planos de saúde do Brasil aplicaram reajustes médios de cerca de 15% nos contratos coletivos destinados a Microempreendedores Individuais (MEIs) e Pequenas e Médias Empresas (PMEs), especificamente aqueles com até 29 beneficiários. Esse percentual se encontra abaixo do patamar observado no ano passado. Em alguns casos, a correção chega a ser de até 5 pontos porcentuais menor do que os reajustes aplicados anteriormente. Diferente dos planos individuais, onde a adequação dos valores possui um teto definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a correção dos contratos coletivos é definida pelas operadoras de planos de saúde.

Fabio Izoton, especialista em soluções empresariais em Seguros e Planos de Saúde da Segna, explica os detalhes sobre os planos de expansão nos contratos PMEs. “O sucesso da vertical de saúde da Segna Seguros se consolida na consultoria especializada, que auxilia as empresas a oferecerem os melhores benefícios de saúde aos seus colaboradores. Além disso, a capacidade de planejamento estratégico na gestão de contratos nos permite apresentar alternativas que se adequam às necessidades e orçamentos das Pequenas e Médias Empresas”.

O Pool de Risco é considerado o agrupamento de contratos coletivos com até 29 vidas para o cálculo e aplicação de reajustamento do plano de saúde. Todos os contratos com essa característica são ajustados pelo mesmo índice. Vale lembrar que a maneira de efetuar o cálculo do reajuste pode variar, de acordo com a operadora contratada. Ou seja, a fórmula deve estar descrita no contrato do plano de saúde.