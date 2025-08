MDS Brasil assume carteira de planos empresarias da Qualicorp

A MDS Brasil, subsidiária do Grupo MDS (“MDS”), pertencente ao Grupo Ardonagh e uma grande corretora do país nos segmentos de seguros, resseguros, consultoria de riscos e de saúde e benefícios, anuncia hoje a celebração de uma parceria estratégica com a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. para atuação conjunta no segmento de planos privados de assistência à saúde, que inclui a transferência da carteira de clientes empresariais da Qualicorp para a MDS Brasil.

Conforme o acordo, a parceria prevê a transferência da carteira de clientes empresariais de saúde da Qualicorp para a MDS Brasil, além de um modelo de colaboração no qual a MDS Brasil poderá indicar potenciais clientes para a Qualicorp no segmento de planos coletivos por adesão. Em contrapartida, a Qualicorp também poderá indicar potenciais clientes e oportunidades à MDS Brasil no segmento de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais e produtos de seguro de outros ramos.

A cessão de carteira, acordada em mais de R$ 71 milhões segundo Fato Relevante publicado pela Qualicorp, está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, comenta: “A parceria comercial visa expandir nossa participação no mercado de seguros e planos de saúde empresarial no país, onde já somos líderes, além de oferecer soluções diferenciadas para clientes em busca de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão”.

Maurício Lopes, CEO da Qualicorp, acrescenta: “Essa parceria reforça nosso compromisso com eficiência, e aderência da companhia com foco no principal segmento de negócios da companhia os planos coletivos por adesão e para Pequenas e Médias Empresas (PME). Ao mesmo tempo, ampliamos nossa capacidade de gerar valor para os clientes corporativos por meio da parceria comercial firmada com a MDS. É um passo estratégico para fortalecer nosso modelo de negócios.”

Líder no segmento de benefícios, a MDS Brasil administra cerca de 10 bilhões de reais em prêmios, após a aquisição da D’Or Consultoria, realizada em agosto de 2024.