MAG Seguros abre vagas para Gerente Comercial em São Paulo

A MAG Seguros, está com processo seletivo aberto para a posição de Gerente Comercial em sua unidade matriz, localizada no coração financeiro de São Paulo (SP). A oportunidade é para atuação presencial e entra no plano estratégico da seguradora para ampliar sua presença na capital paulista.



Com foco em expansão e desenvolvimento de talentos, a companhia busca profissionais com experiência em liderança de equipes de vendas, gestão orientada a resultados e prospecção ativa de novos negócios. O gerente será responsável pelo recrutamento e formação da equipe, definição de estratégias comerciais, acompanhamento de indicadores e fortalecimento do relacionamento com parceiros e clientes.



A MAG valoriza profissionais com vivência no setor de seguros — especialmente no segmento de Vida — além de conhecimento técnico em produtos financeiros e previdenciários. Pós-graduação e certificações em gestão comercial são diferenciais desejáveis.



De acordo com Rodrigo Afonso, superintendente comercial da MAG São Paulo, a companhia busca perfis de liderança que compartilhem dos valores da organização. “Estamos em busca de pessoas que se identifiquem com a nossa cultura — que valoriza a atitude de dono, a construção de relações duradouras e a presença ativa no dia a dia da equipe. Queremos líderes que contribuam com nossa história de transformação e crescimento em uma das principais unidades comerciais do Brasil”, afirma o executivo.

As inscrições estão abertas até 10 de agosto de 2025, e os interessados podem se candidatar pelo link – https://timecomercial-mag.gupy.io/jobs/95593.