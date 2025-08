Allianz Seguros anuncia novo diretor de Transportes

A Allianz Seguros comunica a chegada de Leandro Mihara para a posição de diretor de Transporte da companhia. O executivo assume o cargo a partir de 4 de agosto e se reportará diretamente à Maurício Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos. Com sólida experiência no setor, Leandro une expertise técnica, visão estratégica e foco em resultados, reforçando a operação da Allianz em uma das carteiras mais relevantes para a companhia e com grande potencial de crescimento.

Com mais de 19 anos de atuação no mercado de seguros, Leandro construiu uma trajetória sólida, com passagens pela Chubb, Tokio Marine, Bradesco Seguros e Mitsui.

Ao longo de sua trajetória, atuou em posições estratégicas em diversas linhas de negócios, com ênfase no segmento de transportes marítimos. Destacou-se pelo desenvolvimento de produtos, implementação de estratégias de expansão e otimização de processos. Além disso, acumula experiência na gestão de relacionamentos com corretores e grandes clientes corporativos, contribuindo para o fortalecimento e crescimento sustentável das operações.

“O segmento de Transportes desempenha um papel estratégico para o setor de seguros, tanto por sua relevância atual quanto pelo enorme potencial de crescimento em um mercado em constante expansão. Estou entusiasmado em assumir a liderança dessa área e contribuir para o fortalecimento da companhia, por meio do desenvolvimento de soluções cada vez mais alinhadas às demandas dos nossos clientes e parceiros de negócios”, afirma ao executivo.

Leandro é formado em Ciências Econômicas, possui MBA pela Universidade de Manchester e especialização em Finanças pela FGV-SP.