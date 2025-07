Apólice 30 anos: Uma jovem pronta para o futuro

No dia 26 de agosto de 2025, a Revista Apólice irá comemorar o seu trigésimo aniversário. Começamos em 1995, quando empreender no mercado de seguros ainda não era tão comum.

Quatro jovens, Kelly Lubiato, Francisco Pantoja, Ari Martins Cardoso e Fernanda Malavolta, que trabalhavam juntos na Revista Seguros & Riscos, se juntaram para criar um novo veículo de comunicação, que falasse mais diretamente com os corretores de seguros, com linguagem mais simples, direta, independente e com conteúdo de muita qualidade.

Ah, os jovens sonham em mudar o mundo… O tempo é sempre seu aliado, porque ele parece quase infinito à frente.

Depois de uns cinco de muitas lutas inglórias, muitos revezes administrativos, tomamos par da operação e começamos a ser reconhecidos pelo mercado pela nossa competência e relevância. Aos poucos, pessoas se distanciaram, outras se aproximaram. Nos apegamos a alguns parceiros que se tornaram amigos e nos distanciamos daqueles que queriam uma relação de mão única.

Descobrimos ao longo destes 30 anos que a palavra parceria é SEMPRE muito bem vinda, principalmente quando ela traz benefícios para todos os envolvidos. E, só descobrimos isso, quando nos entregamos aos projetos pensados a quatro, seis, oito mãos, não importa. O que vale, realmente, é tentar fazer as coisas de forma diferente. E nós fizemos!

A Revista Apólice foi uma das primeiras a contar com a edição bilíngue (português e inglês), em um período em que o mercado buscava a sua abertura para novas empresas estrangeiras. Iniciamos as versões digitais bem no comecinho da internet, seguindo as tendências dos grandes veículos de comunicação.

Mas, erramos muito também. O que faz parte de qualquer empreendimento.

Pessoas muito competentes passaram pela nossa redação e algumas delas continuam no mercado de seguros, como Thaís Ruco, Jamille Niero, Lívia Sousa e Nicole Fraga. Outras, deixaram o mercado, mas suas marcas ficaram, como Aline Bronzati e Gabriela Ferigato. Tivemos colunistas como Denise Bueno do Sonho Seguro e Luciano Maximo. Isso, apenas para citar alguns exemplos.

O importante agora é olhar para o futuro e nos posicionar com relevância para o mercado de seguros. A comunicação é sempre um empecilho para o crescimento do setor, citado por todos os entes que nele atuam. É aqui que queremos continuar contribuindo.

Chegamos aos 30 anos com apenas a jornalista Kelly Lubiato da formação original, hoje acompanhada pela diretora comercial Graciane Pereira . Duas mulheres que conhecem este mercado como poucas pessoas e que estão dispostas a continuar nesta jornada da comunicação.

2025 será um ano de muitas comemorações. Faremos uma grande festa em agosto, contemplando aqueles parceiros que sempre estiveram ao nosso lado, sem esquecer dos novos, que chegaram agora e que estão se multiplicando. Colocamos a nossa experiência para atuar em parceria com o mercado, certas de que estamos no caminho para criar novas frentes de atuação.

Nosso modelo de comunicação, apesar do que muitas pensavam no passado, não se esgotou. Ele se renovou ao longo dos anos e estará sempre em busca de novidades para que o mercado de seguros esteja sempre bem informado.

Bem-vindos aos nossos 30 anos.