Essor e OnPoint fecham parceria para seguros no setor de energia

A OnPoint, plataforma de gestão de seguros empresariais, firmou uma parceria com a seguradora Essor voltada ao segmento de energia. A iniciativa marca a entrada da Essor no setor e reforça a atuação da OnPoint na subscrição de riscos especializados relacionados à geração, transmissão e distribuição elétrica.

A proposta da parceria é unir a expertise técnica da OnPoint em seguros empresariais com o interesse estratégico da Essor em expandir sua presença no mercado de energia brasileiro. O escopo inicial será o produto Power, focado em clientes corporativos do setor elétrico, um segmento que ainda enfrenta escassez de capacidade seguradora.

Segundo Leandro Leite, CEO da OnPoint, a parceria surgiu da estratégia da plataforma de consolidar sua atuação em seguros especializados, aliada ao movimento da Essor em ampliar sua presença no setor de energia. “Estamos entusiasmados com o potencial de transformação que essa união representa para o setor”, afirma.

Richard Leone, Head de P&C da OnPoint, destaca os desafios técnicos da subscrição de ativos no setor elétrico. Ele aponta a necessidade de precificação adequada baseada na análise de fatores como o Power Purchase Agreement (PPA), custos de CAPEX e OPEX, retorno sobre o investimento e riscos associados a eventos climáticos e geológicos.

Com a aliança, a OnPoint projeta ampliar seu portfólio de produtos, reforçar sua atuação em nichos especializados e obter acesso a estruturas de resseguros internacionais para viabilizar operações mais complexas. A parceria também deve contribuir para o desenvolvimento de soluções digitais que melhorem a gestão e a transparência das apólices no setor energético.