Suhai apresenta nova campanha “todo mundo seguro”

A Suhai Seguradora anuncia sua primeira grande campanha desde o rebranding e reposicionamento estratégico, apresentados em abril. Com assinatura “todo mundo seguro”, criada pela agência Ampfy, o projeto traz à tona situações cotidianas e rituais dos brasileiros para reforçar, de maneira acessível e bem‑humorada, a principal mensagem – “quem quer mais proteção mistura seu ritual com um seguro Suhai”.

Para embasar a narrativa, a Suhai realizou pesquisas com consumidores e identificou que, no dia a dia, o brasileiro recorre a simpatias, bênçãos e pequenos rituais para se proteger da “ziquizira” – aquele momento de má sorte. A campanha parte desse insight: celebrar essa cultura nacional e, ao mesmo tempo, mostrar que o seguro é a camada extra que torna a proteção completa.

Em parceria com a agência e com veiculação a partir de 13 de julho em TV aberta e mídia OOH (incluindo Eletromidia e Itabus), a campanha desembarca também nas redes sociais com conteúdos inéditos que ilustram de forma divertida essa situações e como o seguro Suhai complementa qualquer simpatia.

“Como uma seguradora nacional, acreditamos que um dos nossos grandes diferenciais é conhecer profundamente os brasileiros, suas necessidades, hábitos e crenças”, comenta Ana Paula Rodrigues, diretora de Marketing da Suhai Seguradora. “Por isso, esta campanha também cumpre um papel de conscientização: queremos mostrar que os hábitos de proteção do brasileiro se tornam ainda mais completos quando ele conta com um seguro”.

No ambiente digital, a Suhai ampliou sua atuação por meio de uma estratégia robusta de influenciadores – em parceria com a BR Media Group – que engloba nano, micro, pequenos e grandes creators em YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Entre eles, Márcia Sensitiva e Thiago Ventura participam de formatos que conectam ainda mais a marca ao público nas plataformas, como parte de um time pensado para representar a diversidade de vozes do Brasil.

“A Suhai entende a realidade múltipla do brasileiro e, por isso, oferece um seguro com a cara do Brasil: inteligente, flexível e possível para inúmeras realidades. Por isso, temos soluções que acompanham o ritmo e as necessidades de quem está na luta todos os dias, para deixar todo mundo seguro”, reforça Ana Paula.

“O brasileiro tem traços muito presentes de crenças e de superstição, e ninguém tem o direito de questionar isso. Por isso, propusemos um posicionamento criativo para a marca que não só respeita esse aspecto cultural, como também o endossa e dá sua contribuição concreta na proteção dos bens das pessoas.” comenta Duda Hernández, Senior Copywriter da Ampfy.